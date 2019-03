Un niño de dos años se pincha con una jeringuilla contagiada de Hepatitits C

Imagina la situación. Un día vas a una ciudad a visitar a tus amigos. Vas al parque, pues para echar el día mientras tu hijo de dos años juega al aire libre. Se pone a jugar con la pelota y de repente, empieza a llorar. Ese llanto está a lo lejos, vas y cuando lo coges ves que tiene una jeringuilla con restos de sangre pinchada en su mano. Es un posible caso de Hepatitis C.

Es lo que ha sucedido a una familia en Santiago de Compostela, en Galicia. Venían del País Vasco y se encontraron con esta situación el pasado 16 de febrero. La familia fue corriendo al hospital y allí le confirmaron que la jeringuilla pertenecía a un toxicómano que estaba contagiado de hepatitis C. Un jarro de agua fría para la familia que, desde entonces, vive un calvario. Allí, en urgencias, le hicieron las primeras pruebas que descartaron que el niño, recordamos de sólo 2 años, había sido contagiado. Pero el drama de esta familia no se detiene en este momento ya que los médicos no pueden asegurar cien por cien que no está contagiado hasta que pasen 6 meses.

Y ¿cual es el fondo de todo el asunto? Pues un repunte de la heroína que según el Ministerio de Interior tiene su mayor foco en Pontevedra, que reina junto con Barcelona el ranking de ciudades donde más kilos de esta droga se han incautado. Es una situación que ha confirmado, Ángel Sáez de Asteasu, el abogado de la familia del menor.

La familia quiere esperar a que todo esté resuelto para decidir si presentan una denuncia. Lo que desde el despacho de abogados que llevan el caso tienen claro es que con una limpieza correcta del parque podría haberse evitado. El responsable último es el dueño del parque público que es, claro, del ayuntamiento. Aunque ahora lo primero es esperar que todo salga bien.

Y si todo queda en un grave susto lo sabremos en seis meses. Una espera demasiado larga para la familia que está destrozada. Aunque el resultado haya dado negativo la incertidumbre, siempre va a estar ahí.