El síntoma más frecuente en mujeres es la fatiga y en los hombres fiebre

Abordamos en Mediodía COPE el estudio que ha realizado el Hospital Universitario Clínico San Carlos de Madrid. Una investigación sobre los síntomas leves o moderados de pacientes que han pasado la Covid-19.

Han sido un total de 1177 los profesionales sanitarios (médicos, enfermeras y resto de profesionales) los que han participado para llegar a las conclusiones finales. Por ejemplo que, tanto en hombres como mujeres, los cinco síntomas más comunes son la fatiga, la fiebre, tos, dolores musculares y dolor de cabeza. El responsable de este trabajo es el doctor Pedro Arriola, oftalmólogo de este hospital. Y añade que se encontró una elevada incidencia de alteraciones en el olfato y el gusto.

Lo curioso es que los síntomas más frecuentes varían en función del sexo. En las mujeres se da más la fatiga, con un 76%, por encima del dolor de cabeza, congestión nasal, dolor de garganta, diarrea y mareo.

En los hombres predomina la fiebre con un 78%.

Así que hemos decidido hablar con ellos directamente, es decir con una mujer y un hombre que han pasado el covid-19.

Carmen Velasco García, es de Madrid. Su historia es tremenda, porque ella comenzó con síntomas el 6 de marzo, es decir, en los primeros días de pandemia; y a los pocos días se contagió su madre. Esta última falleció a los 15 días de enfermedad, después de no superar la enfermedad. Su marido, no se contagió.

Han pasado ya meses de aquel amargo trago y está recuperada. Nos confirma que sigue con fatiga, y añade, respecto al olfato: “Tengo que tener un olor muy muy fuerte para apreciarlo”.

Carmen se resistió a acudir al hospital, y aguantó en su domicilio los casi 20 días que estuvo con este tipo de afecciones. Y lo hizo: “Con ayuda de mi médico de familia, y de mi farmacia de Alpedrete, que ellos me iban aconsejando, y, prácticamente me dijeron que no había un tratamiento para darnos, que sería con paracetamol. Y yo apuré los últimos cartuchos en casa”.

En el caso Carlos, de Madrid, confirma los datos derivados del estudio porque asegura que su principal síntoma fue la fiebre. También sufrió mucha tos y falta de aire. Nos cuenta:”Yo estuve un mes en el hospital y 9 de ellos en la UCI”.

Los dos fueron enfermaron en marzo, en los inicios de la pandemia, y, como vemos, no se han recuperado al completo. El Sars-Cov-2 suele dejar algún tipo de secuela, aunque lo importante es haber podido hablar con ellos y comprobar que pudieron superarlo.