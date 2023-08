¿Qué le pasó a Carolina en el quirófano hace un año? Richar, su marido lo cuenta en Mediodía COPE

12 de septiembre de 2022. Ni un año se ha cumplido de esta fecha que para Carolina y su familia, por desgracia, siempre va a estar marcada en rojo en el calendario de su vida.

Ese día, Carolina, de 35 años y madre de dos hijos, se sometía a una operación que se suponía bastante rutinaria: una intervención para reemplazar sus prótesis de pecho porque ya llevaba 15 años con las prótesis y había que sustituirlas.

Pero Carolina, que entró por su propio pie en el quirófano, siendo una chica completamente normal con una vida normal, salía del quirófano habiendo sufrido dos infartos cerebrales.

A día de hoy: no puede articular palabra, va en una silla de ruedas, tiene afectada la visión, se alimenta a través de una sonda para los líquidos y depende de su familia para casi cualquier tarea de su vida cotidiana. Depende sobre todo de Richard, su marido.

¿Qué pasó hace menos de un año en el quirófano de la clínica de Las Palmas de Gran Canaria en la que operaron a Carolina? "Ella se tenía que cambiar las prótesis, buscó un buen cirujano, encontró a la doctora Estefanía Poza Guedes que en la isla tiene muy buenos resultados. El día de la operación se la llevan sobre las 10 de la mañana en la Clínica Cajal y hasta las 8 de la noche, aún sin despertar de la anestesia, no la subieron a la habitación. ¿Qué paso? No lo sé, eso es lo que estoy buscando, estoy buscando respuestas", dice en Mediodía COPE, Richard.

"Desde que subió la cirujana a la habitación sobre las 4 de la tarde que me dijo que estaba bien, pero estaba nerviosa y me pregunta si había tenido algún problema con la anestesia en alguna operación y le digo que no, que nunca ha tenido problema con la anestesia y me dice que ella se va y que le deja el informe de alta con los cuidados del posoperatorio. A las seis de la tarde, bajo porque no sabía nada y me encuentro a mi mujer en un pasillo con anestesiólogos de otros centros y me dicen que no me preocupara que ella va a despertar. Me la suben a las 8 sin monitorización, sin oxígeno, estaba hinchada, y al paso de las horas sufre movimientos involuntarios, cambios de color, de aspecto que son alarmantes", recuerda Richard, en COPE.

Una vida destrozada y una familia rota

A Carolina la trasladan a otro hospital después de que su marido exigiera gritando una ambulancia, "es cuando nos enteramos que ha sufrido dos infartos cerebrales". En el nuevo hospital entra "en estado crítico, su cerebro estaba muy dañado y estuvo en coma. Ha sufrido mucho dolor, muchas cosas", lamenta y denuncia que a Carolina "le dan el alta porque se les agota el presupuesto designado para mi esposa y si hubiera seguido en el centro especializado habría recuperado muchas cosas y desde febrero-marzo, soy yo su rehabilitador, su fisioterapeuta, todo".

Richard y sus hijos llevan un año de calvario, "no se lo deseo a nadie, esto ha roto una familia, sueños, ilusiones, estilos de vida. Tenemos dos hijos que son adolescentes y que me ayudan. Teníamos un restaurante propio y ahora no puedo trabajar", concluye.

El caso está en los tribunales que deberán dilucidar qué paso el 12 de septiembre de 2022 y dictaminar quién tuvo la culpa de lo que le pasó a Carolina.









