Mediodía COPE 1 de marzo de 2021 de 14h a 15h

Sigue desde esta mañana la operación de los Mossos de Esquadra en las oficinas del FC Barcelona. De momento, con cuatro detenidos, el ex presidente del fútbol club Barcelona, Josep María Bartomeu y tres colaboradores cercanos, entre ellos al su ex asesor Jaume Masferrer. Todos ellos se encuentran ahora mismo en comisaria. Se acusaba al F.C Barcelona de haber contratado con dinero del club a un conglomerado de empresas para desprestigiar a aquellos que no fuesen afines a la directiva que presidía Bartomeu.

Un año después del inicio de la pandemia, hemos cerrado febrero con más de 10mil fallecidos. La peor cifra desde el pasado mes de abril, pero febrero se ha ido también con otra cara más positiva: la incidencia media hace un mes rozaba los 900 casos y ahora estamos por debajo de 200. Esto ha permitido avanzar en la desescalada en sitios como Cataluña, donde reabren los centros comerciales al 30% de su aforo tres 2 meses cerrados

En Nigeria, las autoridades desmienten que hayan sido liberadas las 317 chicas adolescentes secuestradas la semana pasada en el país. Califican como "rumores que no son ciertos" las noticias en ese sentido. Las chicas habrían sido raptadas durante la noche, en el internado en el que viven.