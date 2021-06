Mediodía COPE 18 junio 2021 de 13h a 14h

Pedro Sánchez anuncia el fin de las mascarillas en el exterior desde el 26 de junio. Te contamos lo que se sabe por el momento, ponemos en ejemplos de cuándo podrás prescindir de ella y analizamos si es conveniente esta decisión con el epidemiólogo Quique Bassat.

La situación de los hospitales no tiene nada que ver con la que han sufrido durante los peores momentos de la pandemia. Ahí nace la historia que empezó con Cristina Marín, cirujana en el Hospital Universitario de La Princesa. Ella pidió por mensaje de voz a sus conocidos que escribieran cartas de aliento a los enfermos ingresados por covid, que no podían recibir visitas, para hacerles saber que no estaban solos y que compartían su sufrimiento. Hablamos con ella y leemos alguna carta.