Mediodía COPE 29 julio 2021 de 13h a 14h

Sanidad descarta pedir el certificado de vacunación para entrar en restaurantes, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, no ha querido valorar si es legal o no el requisito impuesto por Canarias y Galicia. La realidad en los países europeos es otra. Países como Italia o Francia ya impiden el acceso a bares y restaurantes a quienes no hayan recibido la pauta completa. Israel también. Alemania no lo descarta, pero… ¿Es legal? ¿Por qué no se hace en España? ¿Cómo lo verían los hosteleros? Hablamos con Rafael Ferrando, Secretario General de la Federación Empresarial de Hostelería de Valencia.