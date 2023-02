En Mediodía COPE, damos alternativas para mover los ahorros y no son Letras del Tesoro

Se han acabado las colas kilométricas en el Banco de España para hacerse con Letras del Tesoro. No, no es que haya terminado ni mucho menos la fiebre que hay por estos títulos de deuda pública. Es al revés: el interés que despiertan las Letras entre los ahorradores es tan grande que el Banco de España ha tenido que poner en marcha un servicio de cita previa.

Si queremos acudir presencialmente a una de las 15 oficinas que tiene el Banco de España repartidas por todo el país tenemos que entrar en la página web del organismo, irnos a servicios, pinchar en el recuadro de cita online y seleccionar la opción “operativa de cuentas directas”. La primera cita disponible en Bilbao es para el 10 de marzo. Un mes. En Madrid la primera es todavía más tarde: el 28 de marzo. Así que te tocará esperar.

También hay otras dos vías que puedes emplear para comprar Letras del Tesoro. La primera es a través de su página web, para lo que necesitas un certificado digital que te permita operar. Y la segunda es a través de sucursales bancarias, aunque esto conlleva una comisión.

Pues, las colas a las puertas del Banco de España han terminado, pero ni mucho menos lo ha hecho el interés de la gente por las Letras.

Decía Javier Díaz Jimenez del IESE a Carlos Herrera en Herrera en COPE que la principal causa hay que buscarla en lo poco que nos remuneran nuestro dinero los bancos. Pero también las personas tratan de compensar los efectos que la inflación tiene en sus presupuestos familiares.









En Mediodía COPE, damos alternativas para mover los ahorros

¿Cómo compensar todo lo que se nos ha comido la subida de precios? Porque ya vemos que de momento los depósitos de los bancos no salen rentables. Hoy te doy 3 alternativas para mover tu dinero.

Sin salir de la categoría de deuda pública tenemos los Bonos y las Obligaciones del Estado. Los primeros son a medio plazo tienen una duración de 3 a 5 años. Los segundos son a largo plazo. Prestamos el dinero como poco a 5 años. Y cuanto más a largo plazo, más remuneración nos dan.

Sin embargo los analistas independientes como Miguel Méndez ven cómo mejor opción para invertir en estos momentos y en el caso de un pequeño ahorrador a las Letras que a los Bonos u Obligaciones.

Digamos que el interés algo mayor a largo plazo no compensa ese punto de no tener tan pronto el dinero disponible. No se esperan bajadas de tipos de interés como pronto hasta enero de 2024 así que durante un año tenemos aseguradas buenas rentabilidades.

Subimos en la escala de riesgo. Otra alternativa para ahorradores son los Fondos de Inversión conservadores. Muchos de ellos invierten también en renta fija por lo que pueden ser bastante seguros. Además, una de sus principales ventajas es que puedes disponer de la inversión en cualquier momento.

Y si nos gusta el riesgo -porque sabemos que podemos sacar más partido a nuestros ahorros-, si las cosas marchan bien podemos irnos a los Fondos de Renta Variable o directamente: a invertir en Bolsa.

Los analistas ven el momento actual como favorable siempre que apostemos por valores llamados de alta capitalización bursátil, los grandes del Ibex35, y, por sectores, los más en boga: tecnología, consumo y salud.

Estas son las alternativas de las que dispones para tratar de sacar algo por tu dinero que tal y como marcha la vida, desde luego no viene nada mal.