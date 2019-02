Una tetrapléjica a la que le prohibían opositar a notarías vence al Ministerio de Justicia

Tiempo de lectura: 2



Imagina que apruebas la carrera de derecho con unas notas brillantes. Consigues matricula de honor y sobresalientes en 20 asignaturas. ¿Genial no? Pues con esas notas pretendes apuntarte a las oposiciones de notaría y la administración te dice que no. Que no puedes opositar a esta plaza porque tienes tetraplejia. Eso es lo que le ocurrió a María Isabel Alastuey.

Después de tres años ha conseguido que un tribunal se muestre se muestre a favor de que María Isabel pueda presentarse a las oposiciones. La sentencia ha dicho que las labores de notario son “exclusivamente intelectuales” y que por lo tanto puede presentarse a las oposiciones. Ha habido momentos difíciles en estos años pero dice que le animó continuar adelante sobre todo, luchar por las personas que están su misma situación. Ella misma nos cuenta como ha recibido la noticia….

Ese es lo que ha pasado ahora pero su historia empieza mucho antes. Tenía 17 años iba a empezar la carrera de derecho, "en ese momento mi preocupación era si iba a encajar bien en la universidad, entonces un coches que iba con exceso de velocidad me atropelló". El resultado una discapacidad del 90%. Lejos de rendirse siguió estudiando con la ayuda de su madre que le pasaba las páginas. Hacía los exámenes de forma oral y con todas esas dificultades consiguió aprobar la carrera con notas brillantes.

Tras un triste episodio en su familia se puso las pilas y estudió gestión de patrimonios. Y por si fuera poco además colabora con dos asociaciones. Ahí cuenta su experiencia para animar a personas que se encuentran en su misma situación. Y también para aquellas asociaciones que investigan la lesión de medula espinar. Todo esto lo consigue dice con un "optimismo natural" que contagia sólo con hablar con ella, se define a sí misma como "felizplejica"

De esta manera es como pretende hacerse con las plazas para ser registradora y notaria. Unas oposiciones que ya han empezado a prepararse y que espera presentarse el año que viene. Ha contado a Mediodía COPE que no puede esperar el momento de hacerlas. Y que las ganas de hacer cosas es lo que mueve su día a día.