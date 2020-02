Los pediatras de Baleares piden más control en los centros tutelados

Seguimos pendientes de las investigaciones sobre los casos de abusos sexuales a menores tutelados en las Islas Baleares.

Mientras que PSOE, Més y Unidas Podemos votan contra la creación de una comisión de investigación, siguen apareciendo nuevos casos como el que conocimos el sábado, donde la Policía Nacional detuvo a cuatro hombres por sospechas de haber drogado y abusado sexualmente de menores en Mahón, alguna de ellas tutelada por el Consell de Menorca.

Y hoy, quienes han querido hablar bien claro han sido los pediatras de las islas. En Mediodía COPE han hablado con Marianna Mambié, presidenta de la Asociación de Pediatras de Atención Primaria de Baleares (ApapIB).

Marianna anima a una reflexión sobre lo que ha podido suceder en los centros tutelados y preguntarnos: “¿hemos puesto todos los recursos que se necesitan para atender a estos menores? ¿Tenemos los mejores equipos, los mejores profesionales, más cualificados y suficientes, hay suficientes trabajadores sociales, educadores sociales, suficientes psicólogos psiquiatras y pediatras atendiendo estos niños?”.

“Creo que tenemos que hacernos las pregunta: ¿Fallan las instituciones? ¿Por qué se escapan con tanta facilidad de estos centros de estos centros de acogida? ¿Es un problema estructural, es un problema de medios, de recursos de vigilancia? ¿Nuestros servicios públicos, la policía, actúa de una manera estandarizada, protocolizada, siempre para velar por el bien mayor del menor?”

Argumenta la pediatra que al haber sacado al menor de una casa familiar que puede ser prejudicial para él, es muy importante tener seguridad de el sitio donde se le lleva, es decir, a un centro tutelado, va a ser mejor para su desarrollo.

Marianna Mambié explica que así como un padre de un hijo adolescente no podría estar una noche sin saber dónde está su hijo adolescente o con quién, ella aboga porque como sociedad no permitamos no saber dónde pueden estar por las noches los menores tutelados.

Como presidenta de la Asociación de Pediatras de Atención Primaria de Baleares pide para estos menores, mayor protección.

Es una petición que también apoya el pediatra balear Sergio Verd, que de hecho denuncia que ahora no tienen garantías de que al sitio donde derivan a los niños vulnerables vaya a ser peor del que proceden.