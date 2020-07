Lorena Fernández: "Con Calviño en el Eurogrupo Iglesias tendrá que tragar los ajustes de España"

La medida ha arrancado hoy en toda Cataluña pero apunta a que puede extenderse a buena parte de España. La obligatoriedad de llevar mascarilla en la calle independientemente de si hay o no distancia social. Para todos aquellos que tengan más de seis años. El aumento de los brotes que salpican toda la geografía española -ahora mismo hay 73 aunque el que más preocupa es el de Lérida- ha llevado a que la Generalitat fije esta obligación. Y como los brotes no dejan de aumentar hay otras comunidades como Baleares, Asturias, Cantabria, País Vasco o Aragón que ya estudian sumarse a esta medida. Dos preguntas que seguro que te estás haciendo y a las que te doy respuesta. ¿Me pueden multar si no llevo la mascarilla? Sí. Con hasta 100 euros. Como por ejemplo hasta ahora en un espacio cerrado. ¿Hay excepciones o siempre siempre hay que llevarla? Pues ello no queda todavía claro del todo en Cataluña y en el caso de Baleares el ejecutivo de las islas lo está analizando. Todo apunta a que no será necesaria en playas, piscinas, cuando practiquemos deporte al aire libre o en las terrazas. La medida, como digo, apunta a que va a extenderse si no a toda España sí a buena parte de ella. Y los primeros en estrenarla han sido los habitantes de esa comarca leridana del Segrià, que incluye a Lérida capital. Su primera impresión nos la ha dado en 'Herrera en COPE'Albert, dueño de un bar de la ciudad catalana, nos ha contado: “Yo veo que la gente no tiene alegría, que tiene un poquito de miedo. Hay demasiada información, creo yo. Y al haber demasiada información, está desinformada la gente. No sabemos lo que va a ocurrir, si nos van a confinar o no nos van a confinar”.

Y seguro que la siguiente palabra la has oído pero a lo mejor no sabes qué significa y qué hay detrás de ella. Eurogrupo. Es el órgano que de manera informal agrupa a todos los ministros de Economía y Finanzas de la zona euro. El órgano en el que todos ellos hablan de sus respectivas cuentas y de las conjuntas. En poco más de una hora se decidirá quién es el próximo presidente elegido entre todos sus miembros, el que tiene que sustituir al portugués Mario Centeno. Y la nuestra, la española Nadia Calviño parte como favorita. Por dos motivos: el apoyo explícito de Alemania y de Francia -aunque su voto vale igual que el de resto de países- y el hecho de que Calviño sea gran conocedora de la maquinaria europea. Aunque hay un pero: si lo logra Calviño tendrá que hablar del reparto de dinero por la crisis originada por la pandemia. Y justamente desde la posición en la que España es de los países que más dinero necesitan. Por cierto, que apunta como favorita pero no todo está ganado porque seguro que muchos recuerdan cómo Luis de Guindos en su día se quedó a nada de lograrlo. Pero luego se lo llevó el holandés Dijsselbloem. Ya saben esto de las negociaciones europeas. En este caso el rival de Calviño es el ministro de Luxemburgo.

Y para zanjar una duda importante: si sale elegida, Calviño seguiría siendo ministra de Economía española. Es indispensable para ser presidenta del Eurogrupo. Vamos, que seguiría compartiendo consejo de ministros para disgusto de otros miembros menos partidarios de la ortodoxia fiscal como Pablo Iglesias.