Javier Esparza, presidente de UPN, en Mediodía COPE, prefiere ir a elecciones si no gobierna Feijóo

Javier Esparza, presidente de Unión del Pueblo Navarro (UPN), inauguraba este lunes la ronda de contactos con el Rey Felipe VI encaminadas a elegir al próximo presidente del Gobierno tras las elecciones del 23J.

Una reunión con el Jefe del Estado que “ha sido muy cordial, ya he realizado varias rondas de contactos y bueno con el Jefe del Estado en el papel que le corresponde y por mi parte, también, en el papel que me corresponde y si hay una investidura de Alberto Núñez Feijóo nosotros vamos a apoyar al candidato del Partido Popular”, explicaba en Mediodía COPE, el presidente de UPN.

Ante la difícil situación, ¿cómo ha ido la conversación con su Majestad? “La conversación se queda en el ámbito de lo privado, como no puede ser de otra manera, todos somos conscientes de cuál es la situación”.

El escenario está muy abierto

¿Ve probable que Feijóo pueda llegar a ser presidente con los apoyos con los que cuenta a día de hoy o lo tiene más fácil Sánchez? “Feijóo lo tiene complicado tal y como se están manifestando los grupos, pero tiene la legitimidad para intentarlo y Pedro Sánchez, es verdad que la mesa del Congreso se constituye con unos apoyos, pero son unos apoyos que se circunscriben a la Mesa del Congreso", subraya Javier Esparza que tiene claro que "los escenarios están abiertos y puede pasar cualquier cosa. El independentismo va a intentar pasar una factura tremenda y vamos a ver si Pedro Sánchez la quiere pagar y la puede pagar porque hay un estado de derecho que nos protege a todos los españoles y la Constitución la tiene que cumplir todo el mundo, también Pedro Sánchez. Vamos a ver cuál es el escenario, yo creo que está todo abierto”.

¿A quien ve con más probabilidades? “No veo a ninguno con más probabilidades, es algo que tiene que decidir el Rey, no soy quien ni para plantearle al Rey cuál tiene que ser la posición y ya he dicho públicamente que UPN va a respetar y va a apoyar la decisión que decida su Majestad”.

Esparza deja claro que ante el panorama que tenemos “si el señor Feijóo no va a ser presidente, prefiero mejor una repetición electoral, creo que es mejor para España que un gobierno liderado por Pedro Sánchez en manos de EH Bildu y Junts. Que no se nos olvide Bildu que incorpora en sus listas a miembros de ETA y en Junts tenemos a Puigdemont, prófugo de la Justicia española y a mí me duele que sea él, el que decida el futuro de España. No tiene ningún sentido que los que quieren romper España definan cómo tiene que ser el gobierno en nuestro país. Por ello, estaría encantado de repetir las elecciones si el señor Feijóo no puede ser presidente”

No quiero que pase lo mismo que en Navarra

El presidente de UPN ha recalcado que no quiere que pase en España lo que lleva pasando en las últimas legislaturas autonómicas en Navarra donde gana su partido, pero gobiernan una coalición capitaneada por el PSOE con María Chivite a la cabeza.

"Venimos de una tradición en Navarra que quien gana las elecciones no gobierna. Gobiernan los que han perdido y eso trae incertidumbre, retroceso y no quiero que eso ocurra en mi país. Los micropartidos se ponen de acuerdo en el reparto de sillones, pero no resuelven los problemas de los españoles".

"Puede que se llegue a un acuerdo para que Pedro Sánchez sea presidente del Gobierno, pero desde luego no va a gobernar España", concluye.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado