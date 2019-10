El INE seguirá la pista de los móviles de toda España durante ocho días

El Instituto Nacional de Estadística ha confirmado una propuesta que va a afectar a todos los que tengamos teléfono móvil. De hecho, en España hay más líneas móviles que población. El INE va a seguir el rastro de todos los móviles de nuestro país durante ocho días. Para conseguirlo han llegado a un pacto con las principales operadoras que hay en nuestro país, que facilitaran todos los datos de forma anónima.

Ahí está la clave. Al ser de forma anónima no parece haber duda de la legalidad ya que no genera ningún tipo de problema que choque con la Ley de protección de datos. Eso no quita que cómo usuarios, ya de por si estamos controlados, nos pueda llegar a preocupar. También nos lanzamos varias preguntas. ¿Por qué lo hacen? ¿Qué objetivo tienen desde el INE? Lo que pretenden con este estudio saber cuáles son los desplazamientos más habituales y así saber dónde deben estar o si hay que reforzar las infraestructuras relacionadas con el servicio publico.

Está todo muy medido. Los ocho días en los que se van a rastrear los móviles no han sido elegidos precisamente al azar. Del 18 a al 21 del próximo mes será la primera vez que obtengan los datos. Después, durante los desplazamientos del 20 de julio y 15 de agosto por la operación verano y también permanecen atentos a los que se produzcan durante las Navidades. Con estos datos pretende establecer los lugares de residencia o la población flotante que se vincula a diferentes municipios.

En un escenario en el que la privacidad ha pasado a un segundo plano y nuestros datos circulan por la red, esta noticia tampoco resulta algo novedoso. En Mediodía COPE hemos hablado con Paloma Llaneza, abogada, consultora de seguridad y una gran conocedora de todos estos temas: “Saben perfectamente donde vivimos”, nos decía. Hoy en día “es muy sencillo”. A partir de ese momento es muy fácil sacar más conclusiones: “Si un teléfono no se mueve sabes que está durmiendo en su domicilio. Es muy sencillo establecer unos parámetros de movimiento”, explicaba Paloma Llaneza.

La experta tiene claro que “si esto lo hicieran con cámaras de seguridad no lo consentiríamos”. En esa misma línea, argumenta que el hecho de que ya estemos controlados “no quiere decir que tengamos que consentir lo del INE”.

El entorno no lo podemos cambiar y seguramente muchos ya estamos expuestos sin remedio: “Cualquier aplicación a la que le damos infinidad de permisos en casi todos los casos permite el geoposicionamiento del usuario”, detallaba Llaneza.