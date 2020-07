Hace 35 años que el mundo se paró al ritmo del Live Aid

Hoy hace 35 años del Live Aid, el que posiblemente sea el concierto más importante de la historia. Más de 60 artistas en dos escenarios de dos países diferentes: en Londres y en Philadelphia. Más de 16 horas de música, 1.5000 millones de espectadores de 72 países pegados a sus televisores. Y cientos de millones recaudados para luchar contra la hambruna en Etiopía.

‘Mediodía COPE’ repasa ese 13 de julio de 1985, cuando en el mundo sonaban las grandes estrellas de la historia de la música. La lista es interminable: Paul McCartney, Mick Jagger, David Bowie, Led Zeppelin, Elton John o Dire Straits… La banda británica hizo una actuación épica, aunque quien se coronó aquel día fue Queen.

La banda ofreció uno de los grandes momentos de la historia de la música. La película Bohemian Rhapsody retrata de forma idéntica ese momento en el que Mercury -con su camiseta de tirantes blancas- se lanza con ese grito histórico a las masas. Eso sí, a diferencia de la película, en realidad la banda nunca se había separado, y Freddie Mercury no supo que tenía VIH hasta dos años después, en 1987.

Otro de los grandes grupos que estaba en la postal de aquel concierto era U2. En medio de la actuación, Bono bajó del escenario, se acercó al público y señaló a una jóven de 15 años que estaba a punto de ser asfixiada por la presión de la multitud. Mientras tanto, la banda seguía repitiendo la misma parte de la canción. Bono abrazó a la joven y bailó con ella. Desde entonces ya nadie pudo olvidar ni a la banda ni a su cantante.

Lo que tampoco se olvidará es la actuación desafinada de Madonna, ni a Mick Jagger y Tina Turner, compartiendo escenario con el tema “State of shock”.

Por los dos escenarios, el del estadio de Wembley de Londres y el JFK de Philadelphia, pasaron multitud de artistas. Aunque Phill Collins fue el único que pisó los dos escenarios que estaban en dos continentes diferentes. El británico tocó en Londres y cogió un vuelo Concorde, ahora ya desparecido. Y ya lo dijo, antes de tocar en EEUU: “estuve en Inglaterra esta tarde”.



Como no pudo ser de otra manera, el broche de oro fue épico. Cada show, el de Philadelphia y el de Londres, cerró con un ensamble de figuras cantando el tema benéfico de ese lado del Atlántico. En Inglaterra, una multitud entre la que se encontraban Mercury y Bowie coreaba “Do They Know It's Christmas”. Un momento único que convirtió el 13 de julio en el día del Rock and Roll.