Fronteras inteligentes: la importancia del rostro para luchar contra el terrorismo y el crimen organizado

El ataque terrorista contra las Torres Gemelas nos cambió la vida, no solo a los estadounidenses, a todo el mundo. Nos las cambió en costumbres, en la manera de vivir el presente, y, sobre todo, en la manera de concebir la seguridad.

Los estados comenzaron a darse cuenta de que eran vulnerables, cómo no, si la primera potencia del mundo había sido herida de muerte con un ataque a su epicentro, al corazón de Nueva York. Había que incrementar las medidas de seguridad que, si has viajado, sobre todo en avión, has padecido. Hay que llegar mucho tiempo antes, pasar mayores controles, descalzarse, quitarse hasta una pulsera, porque todo pita por el escáner.

No se puede viajar con líquidos, ni siquiera pasar un pintalabios, te lo quitan y tiran sin piedad a la basura. Desde 2001 a nuestros días, esos sistemas de seguridad van avanzando y hemos llegado a las fronteras inteligentes.

¿Qué son las fronteras inteligentes? Se trata de un sistema electrónico de entrada y salida que incrementa la seguridad y agiliza los controles en las fronteras exteriores. La Unión Europea lo implantó hace cinco años. Y ese control va experimentando novedades y se va perfeccionando para poner freno al terrorismo, el crimen organizado o la entrada masiva de inmigrantes.

Ceuta y Melilla contarán con un sistema de reconocimiento facial avanzado

Será a partir del mes de mayo cuando las dos ciudades autónomas contarán con este sistema de reconocimiento facial para luchar contra la inmigración ilegal, el terrorrismo y el crimen organizado.

Se trata de fortalecer las fronteras exteriores para hacer más segura la circulación interior, por ejemplo, en la Unión Europea, lo que es igual, un "sistema de Entradas y Salidas de la Unión".

Este sistema de reconocimiento facial forma parte de "una forma más compleja de verificar la identidad" de las personas como ha explicado en Mediodía COPEMiguel Mendoza, director del Mercado de Identidad Digital Thales España.

¿En qué consiste el sistema? "Es un complemento para el control de fronteras ya existente que se basa en la identificación documental y en el reconocimiento dactilar; con este nuevo reconocimiento se añade una captura de la foto en vivo y se compara con la foto que va en el chip del documento de viaje y eso solo lo puede verificar la Policía. Si esto falla, se comprueba si la huella coincide con la huella que va en el documento de viaje" detalla el director de Thales España.

Pero y si el delincuente se ha hecho una operación de estética, ¿pasará con éxito esa identificación inteligente? "Aunque se cambie la cara no cambian las facciones, existen puntos en tu rostro que si se modifican se pierden rasgos de la identidad, pero con esta triple homologación e identificación se puede evitar el que una operación de estética sirva para que el delincuente no sea identificado".

Esta verificación de identidad no la tendremos que pasar todos, solo aquellos que causen sospecha a la Policía.





