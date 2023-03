Doctor Francisco Botella, médico especialista en Endocrinología y Nutrición en Mediodía COPE

Los españoles consumimos más sal de la que es saludable. Tomamos de media unos 10 gramos de sal al día, el doble de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, si eliminamos la sal de nuestras comidas también suprimimos el sodio, un nutriente muy beneficioso para nuestro organismo. La clave como siempre, en la alimentación, está en el equilibrio.

De momento, lo que tenemos claro es que tomamos demasiada sal, en todos los países. En general, ingerimos más de los 5 gramos de sal al día recomendados. Solo el 5 % de los estados miembros de la OMS tienen políticas obligatorias de reducción de su consumo y hay un 73 % que no aplica ninguna.

Hay un objetivo común que es que la sociedad reduzca lo que consume en sal en un 30 % de cara a 2025. Y con esos datos, ya advierten que es muy complicado que se pueda llegar a él. Porque con el consumo excesivo de sal hay un peligro mayor, el riesgo de sufrir enfermedades como un ictus, tener una cardiopatía o una angina de pecho como ha advertido en Mediodía COPE, el doctor Francisco Botella, médico especialista en Endocrinología y Nutrición .

Si preguntamos a la gente por la calle, nadie reconoce que le gusta comer soso, al contrario, que si puede echa un poquito más de sal a la comida como hemos comprobado con los ciudadanos a los que hemos escuchado en Mediodía COPE.

Y qué dice el especialista, pues que hay que tener mucho cuidado con la sal que consumimos que "no solo está en el salero, está en alimentos como los embutidos, los precocinados, congelados que llevan una gran cantidad de sal. Hay que distinguir entre la sal visible, la que manejamos y la sal invisible, que traen los alimentos y no vemos", además recuerda que la sal debe ser yodada, "ya lo dijo don Gregorio Marañón, la sal debe ser yodada porque hay que garantizar el consumo de yodo en la población y por eso se añadió el yodo a la sal".

Sobre las numerosos tipos de sales que encontramos en el súpermercado como la sal rosa, la sal del Himalaya..., el doctor Botella las califica, simplemente, de moda ya sea de alta o no tan alta gastronomía, "todas estas sales no son mejores para la salud, son modas y más caras y si no tienen yodo no son una buena idea. Ahora, desde el punto de vista gastronómico, allá cada cual".

Y atención a la siguiente advertencia: "si el genio de la lámpara solo nos permitiera un deseo, nuestro deseo sería reducir el consumo de sal. Reducir la sal es más importante que reducir el tabaco o el alcohol; la sal es peor que el azúcar y nos puede provocar anginas de pecho, ictus o infartos. La sal hay que reducirla sí o sí, es lo mejor que podemos hacer por nuestra salud ahora mismo".