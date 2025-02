David, el bombero de Murcia que sobrevivió a la caída desde un sexto piso: "Recuerdo ese momento con muchísima paz"

¿Te imaginas caer al vacío desde 18 metros de altura y sobrevivir? Quien lo puede contar es David Martínez, bombero de Murcia.

"Cambia bastante la forma de percibir y de sentir las cosas. Es verdad que es un tópico que cuando uno pasa por cosas muy graves, enfermedades, fallecimientos, accidentes, pues siempre te cambia un poco todo, ¿no? Tu orden de prioridades cambia. La verdad es que lo bueno lo sientes mucho más bueno y algunas cosas malas, también es verdad que también las sientes peor. Pero bueno, tienes que pelear y gestionar todos esos miedos que se generan después de un accidente traumático como el mío", contesta David a la de Pilar Cisneros y Jorge Bustos por conocer cómo le ha cambiado la vida, la forma de pensar, de ver las cosas en Mediodía COPE.

"aprovechar la vida a tope"

Lo que sí le ha cambiado de verdad a este bombero de Molina del Segura, que cayó desde un sexto piso cuando trataba de extinguir el fuego en una vivienda es su percepción sobre la muerte: "lo que sí me ha cambiado también es la certeza de que me voy a morir. Parece algo tonto lo que he dicho porque todo el mundo sabe que se va a morir, ¿no?, pero la muerte para mí antes era como un concepto abstracto, algo teórico sobre lo que hablas con los amigos, con la familia, y parece que no te va a tocar a ti, parece algo lejano. Pero cuando te toca de esta forma en la que me ha tocado a mí, en la que yo no me he sentido muerto, pero tampoco me he sentido vivo, cambia bastante. Y hay una frase que leí hace muchísimo tiempo y es que la certeza de la muerte es peor a veces que la propia muerte. No creo que me voy a morir todos los días, pero sí como que una especie de residuo en el que realmente sientes que realmente te vas a morir, de verdad, algún día nos vamos a morir. Y esa certeza de que te vas a morir hace que aproveches, que quieras aprovechar la vida a tope", dice David entre reflexión y consejo para los oyentes.

Hacemos memoria. El trágico accidente que sufrió David ocurrió hace más de 4 años. El 9 de septiembre de 2020 cuando acudió junto a varios compañeros a sofocar un incendio en un bloque de viviendas tras varias explosiones de gas. Fue una intervención muy complicada. Había varios vecinos atrapados en el interior a los que tenían que rescatar.

Apenas había visibilidad por la densa humareda. David avanzaba en la extinción y llegó al sexto piso. Se arrastraba por el suelo cuando alcanzó la cocina. Lo que no sabía es que en una de las explosiones la pared había desaparecido casi por completo y cayó al vacío. Fue una caída limpia de apenas segundo y medio a un patio de luces. 18 metros sin obstáculos.

"Lo recuerdo todo: muchísima oscuridad, eterna"

"Estoy vivo de milagro. De la caída lo recuerdo todo. En ningún momento perdí el conocimiento y recuerdo absolutamente todo. Recuerdo muchísima oscuridad, el no parar de caer, para mí se me hizo eterna la caída. En un primer momento, yo no entendía qué estaba pasando. Cuando ya entiendes qué está pasando, evidentemente sabes que te has caído de un sexto piso y sabes que te vas a morir, porque es lo más lógico", vuelve a revivir David aquel momento.

Segundos en los que piensas e incluso aceptas que te vas a morir, "fue justo ese momento cuando aparecieron mis dos niños. Recuerdo perfectamente sus caras mirándome, riéndose, y me dio tiempo a decir una frase completa. Les dije, 'qué pena que os quedéis sin padre'. Y enseguida vino el golpe en el suelo y ya la otra parte del accidente".

Si estás leyendo esta noticia y has sufrido un accidente grave, aunque no tan traumático como el de David, quizás sintieras lo mismo: "recuerdo esos momentos con muchísima oscuridad, recuerdo que experimenté una soledad indescriptible, porque cuando aceptas que te vas a morir, pero todavía no te has muerto, es un momento en el que ya no viene nadie a rescatarte, te sientes con una soledad que ya te digo es difícil de describir. Se me hizo muy largo, pero también recuerdo ese momento con muchísima paz".

Resurgir de tus cenizas

Tal cual fue la caída, las heridas no podían ser menores. "Me rompí una vértebra, la escápula por la mitad, el cubito, el radio, la pelvis, me saqué una cadera, un trombo en un pulmón, el digestivo se me paralizó durante un mes", enumera David que da gracias por la forma en la que aterrizó en el suelo, de lado, de frente o de espaldas habría sido fatal porque además portaba en la espalda una bombona de 15 kilos de oxígeno. "Fue la mejor forma de caer para sobrevivir a la caída".

Después vino una operación de casi 10 horas,y, gracias a su fuerza de voluntad a las 6 semanas del accidente ya estaba caminando.

"Los bomberos nos mantenemos muy bien en forma, somos muy deportistas en general, y eso ayuda mucho, también en la recuperación nos ayuda muchísimo. Son las ganas también un poco de recuperarme en ese momento, de verme andando sin andador, sin muletas".

Y esas ganas de recuperarse han sido clave a la hora de que David haya vuelto a trabjar. Hubo quien le dijo que su vida laboral se acababa, pero él no lo aceptó y puede decir que "he recuperado mi vida".