"Con las ganas que tenemos de salir, esperemos que las nuevas variantes no nos arruinen las vacaciones"

No dejamos de hablar de ello, estamos en el primer verano sin restricciones y hay muchísimas ganas de salir. De hecho, se prevé una muy buena temporada para el turismo, que podría ser todavía mejor si no tuviéramos la inflación como la tenemos, que va a provocar que muchas familias no puedan salir de vacaciones o que reduzcan sus días de descanso.

Y no es cuestión de ser cenizos, pero el Covid puede ser otro factor que arruine las vacaciones a más de uno. Nos quitamos la mascarilla el pasado 20 de abril, psicolícamente fue una liberación, y para muchos es como si la pandemia hubiera terminado, pero el altísimo número de contagios que estamos teniendo de nuevo nos recuerdan que el bicho sigue estando ahí fuera.

Seguro que si miras a tu alrededor conoces a alguien que se ha contagiado en los últimos días o semanas, en tu trabajo, en tu familia, en tu grupo de amigos... algunos por primera vez y otros reinfectados.

Ya tenemos aquí la séptima ola de la pandemia, que viene con dos subvariantes de ómicron, la BA.4 y la BA.5, responsables de la curva ascendente de contagios en estas últimas semanas, tal y como muestran los datos del Ministerio de Sanidad.

La nueva estrategia solo se publican en martes y viernes. Pues en esas 72 horas todos los indicadores subieron. La incidencia pasó de los 841 casos a casi 1000 en los mayores de 60 años, que son los que se contabilizan ahora. Del resto de población no hay datos, pero no hay que más que ver lo que decíamos antes, lo que está pasando a nuestro alrededor, también los casos están subiendo.

Como están subiendo los ingresos en los hospitales, tanto en planta como en las UCIS, esto es así siempre, en cuanto suben los contagios suben también las hospitalizaciones. Es una cuestión estadística, pero no quiere decir que estas subvariantes sean más graves. Son mutaciones diferentes a la original, a Omicron , por lo que tienen también un compartamiento distinto, como nos cuenta el epidemiólogo e investigador Quique Bassat.

Son muy contagiosas, sortean mejor la inmunidad de las vacunas, pero producen una infección menos agresiva, como si se tratara de un catarro.

El caso es que el aumento de los contagios preocuapa a los sanitarios en una época en la que en los hospitales llegan las vacaciones, como en todas partes,y hay menos personal. Y no te hablo de la situación de los centros de salud que andan siempre en cuadro.

De momento ni las comunidades ni el ministerio hablan abiertamente de restricciones, pero sí recomiendan extremar las precauciones. También recomiendan volver a utilizar mascarillas en interiores, lo decía hace unos días la ministra de Sanidad, Carolina Darias, y también algunas CCAA, como Cataluña o Madrid. Hay empresas incluso que la han puesto obligatoria en sus lugares de trabajo, es el caso de la fábrica de Ford de Almusaffes, en Valencia, donde sus 6500 trabajadores desde hoy tienen que llevar la mascarilla puesta en su horario de trabajo.

Repunta el COVID a las puertas de las vacaciones de verano y ojo a las puertas de los Sanfermines, donde aglomeraciones va a haber, y muchas. Sin ir más lejos, en los encierros que vuelven tras dos años suspendidos. Acuérdate que Omicron hizo estragos en Navidad y dejó a más de uno comiendo o cenando aislado de su familia o sin poder viajar a su casa.

Con las ganas que tenemos de salir, esperemos que estas nuevas variantes no vengan para arruinarnos también estas vacaciones, aunque precisamente por ello, los más precavidos han vuelto a echar mano de la mascarillas.