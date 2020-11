Carlos, español en Miami, sobre el posible ganador en EEUU: “Trump lo ha conseguido”

Todo hace pensar que tendrán que pasar unas horas o incluso unos días para saber quién será el próximo presidente de los Estados Unidos.

Los dos únicos estados que ahora mismo están contando votos, Wisconsin y Nevada, están en márgenes estrechísimos a favor de Joe Biden. En Nevada, los demócratas lideran por 9.000 votos con el 85% escrutado, mientras en Wisconsin, Biden lidera por 8.000 votos con el 89% contado.

Todos los datos los tienes es ese especial “Elecciones en EEUU” que puedes seguir al minuto con el escrutinio y recuento de votos por estados en nuestra web, en Cope.es.

Desde ayer seguimos las últimas informaciones a un lado y a otro del charco y precisamente Mediodía COPE ha conectado hoy ambas.

En uno de los estados que ha sido clave, Florida, el resultado ha sido favorable a Donald Trump. En Miami vive Carlos Sánchez, un madrileño de 43 años que trabaja allí desde hace 5 años.

Preguntado sobre quién cree que ocupará finalmente la Casa Blanca, se decanta porque lo haga el actual presidente a pesar de que falta el recuento final de votos: “Yo creo que Trump ha conseguido que toda la gente vaya a votar el día de la votación y yo creo que al final pues lo ha conseguido, pero todavía hay que esperar hasta el último momento”.

Y de vuelta a nuestro país, Mediodía ha preguntado a Shane Brabyn. Confiesa que ha tenido una noche muy larga. Ayer quedó con su familia para cenar y seguir la jornada electoral. Shane es americano, pero lleva 18 años en España, desde los 10. Llegó con su familia por motivos laborales y ha acabado ejerciendo su profesión como piloto en Madrid.

A Shane Brabyn no le ha sorprendido el resultado: “Es verdad que daban los 10 puntos de ventaja de Biden sobre sobre Trump, pero cómo pasó hace 4 años, así que la verdad es que no me ha sorprendido”