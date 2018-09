Aura, el 'angel' mexicano que evitó que un autobús sufriera un accidente de Oviedo

Tiempo de lectura: 1



En la entrevista, Aura no recuerda exactamente lo que pensó en ese momento. Simplemente, actuó. "No tuve otra que salir corriendo y hacer algo. Ahora en frío no sé cómo lo hice. Pero en ese momento, reaccionas y actúas. Sí sé que llevaba al bebé en brazos. Con el primer impacto que recibe el camión, no pensé que era algo grave. Pero cuando empecé a escuchar gritos de los pasajeros que iban delante, fue cuando reaccioné".

Aura explica que escuchó a los pasajeros avisar de que el conductor no respondía. Cuando pudo detener el vehículo, el hombre despertó pero seguí en shock. "El conductor no respondía a nada, estaba en shock. Después, quiso volver a arrancar el bus, pero ahí fue cuando quité las llaves y puse los intermitentes. No hablaba nada. Cuando bajó del autobús, se volvió a desvanecer", ha dicho.

La mexicana ha reconocido que sólo había conducido una vez un autobús en México, pero sí está acostumbrada a conducir camiones. Lo más curioso de todo es que aquí en España no tiene carné de conducir porque no vale la convalidación con el mexicano y debe volver a examinarse. "Espero aprobar", ha dicho entre risas.