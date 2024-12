Así superó esta joven de Gerona la anorexia y se reencontró con Dios: "Todo es para bien"

Nuria Casas cree que el sufrimiento tiene un sentido, que las heridas más profundas pueden convertirse en una fortaleza y que “todo es para bien”. No siempre lo ha pensado así pero, desde que superó su anorexia, está profundamente convencida de ello. Este miércoles, Nuria ha contado en 'Mediodía COPE' cómo ha superado este trastorno de la conducta alimentaria y su proceso de reconciliación con Dios, un testimonio que también relata en su libro 'La cicatriz que perdura'.

Todo comenzó en un patio de colegio cuando tenía 13 años pero fue en el año 2020, durante la pandemia, cuando su "obsesión con el peso y la apariencia" se intensificó: "La anorexia no es solo un problema físico, es una enfermedad mental. En el fondo, lo que buscas cuando tienes este trastorno no es tanto un resultado corporal que también, sino más el tener una situación de tu vida controlada. Entonces, en un momento en el que todo se desmorona, quieres tener el control de algo y en este caso es el cuerpo”.

Como ha explicado, la recuperación fue un proceso que no habría sido posible “sin el apoyo constante de mis amigos y familia. Fueron ellos, precisamente, los que me ayudaron a descubrir el tercer apoyo que luego tuve y que no he soltado, que fue Dios. Además, yo rechazaba la ayuda profesional y ese acompañamiento me ayudó a dar el paso”.

"entendí el significado de la cruz"

En medio de su sufrimiento, Nuria encontró en la escritura una vía para canalizar sus emociones. Sus reflexiones, que escribía para ella, terminaron convirtiéndose en el libro 'La cicatriz que perdura': “Después de varios meses hablando con mi psiquiatra, que alguna vez sí que le leía porque me era más fácil contarle así por lo que estaba pasando, se dio cuenta de que tenía muchas cosas escritas. A raíz de eso me di cuenta y lo ordené todo. Básicamente le di un poco, sin darme cuenta, la forma de de un libro”.

Para ella, reencontrarse con el amor de Dios fue fundamental en su proceso de recuperación y lo sigue siendo cada día: “Me habían hablado de un Dios que se acerca a la persona, de un Dios que quiere a su criatura y yo veía mi vida y pensaba: o el Dios del que me han hablado no existe o sí que existe, pero entonces yo no le importo porque me está haciendo sufrir. Sin embargo, bueno, esta teoría dio una vuelta radical cuando entendí que igual es precisamente por medio del sufrimiento y por medio de la cruz que Dios quiere estar cerca de mí.

"La idea de que debemos hacerlo todo solos es mentira"

El libro también aborda el tema de la autosuficiencia, una creencia promovida por la sociedad actual que, como explica la escritora, puede llevar a la frustración: “La idea de que debemos hacerlo todo solos es mentira. Necesitamos a los demás para ser felices y superar los momentos difíciles”, ha afirmado Nuria, que también ha reflexionado sobre el sufrimiento: "Podemos elegir entre el camino de la injusticia o el de la compasión. Yo elegí darle la vuelta a mi sufrimiento para no desear que otros pasaran por lo mismo."