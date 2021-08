Aris: "He estado en diferentes lugares, durante tres noches, para no encontrarme con los talibenes"

Han pasado apenas dos días desde la toma de control de Kabul por parte del grupo talibán. El mulá Buradár, su líder político, ya se encuentra en la capital afgana. Pero… ¿Cuál es la situación a día de hoy? Los talibanes ya supervisan los accesos, patrullan por las ciudades y van casa por casa registrando a los civiles.

Uno de los colaboradores afganos con el ejército español es Aris, lleva años trabajando con el ejército español y quiere salir del país sea como sea. Aris nos cuenta la realidad que está viviendo el pueblo afgano bajo el control talibán: "La mayoría de la gente están en sus casa, no pueden ir a la calle por el miedo. He estado en diferentes lugares, durante tres noches, para no encontrarme con los talibenes"