Requisan en Guadalajara más de tres toneladas de níscalos en menos de un mes

Ha llovido, ha salido el sol. Son las condiciones perfectas para que las setas completen el paisaje otoñal. Estamos ante un buen año para los aficionados a su recogida. Así que una buena opción de ocio para nuestros ratos libre. Eso sí, aprovechamos para recordarte que NO todas son comestibles. Y también te hacemos otra advertencia: deberás cumplir las normas.

En medio de la pandemia, dependiendo de si tu comunidad está confinada perimetralmente o no, no puedes saltarte los límites y acudir a la región vecina a por setas. Además, cada comunidad, cada provincia e incluso en cada municipio hay reglas específicas para la recogida de setas. Y aquí es donde llegan los problemas y los requisitos que debes tener en cuenta si no quieres tener problemas.

Atentos a este dato. Desde el 23 de octubre más de tres toneladas de níscalos en la provincia de Guadalajara recogidos de forma ilegal. En la operación del jueves 12 de noviembre la Guardia Civil de Atienza interceptó una furgoneta conducida por una persona que transportaba 100 kg. de níscalos. Las incautaciones son de 100, 125, 200 y de hasta 400 kilos de rebollones en cada registro.

Hablamos con Luis Fernando Solanas que es el teniente jefe del SEPRONA de la comandancia de la Guardia Civil de Guadalajara.

Nos ha confirmado que la recogida de setas no es una práctica ilegal. Eso sí, los hongos tienen dueño, pertenecen al titular del monte donde se cogen. Por ejemplo, en el caso de la Junta de Castilla y la Mancha, sí autoriza la recolección libre “pero como práctica recreativa”, nos dice el teniente. La cantidad máxima por persona es de 5 kilos.

El problema radica en los individuos que se dedican a recolectar todo el día, y durante varias jornadas; utilizan métodos no recomendados y luego lo venden.

Hay una cuestión importante que es la relativa al uso de esas grandes cantidades que incauta la Guardia Civil. No se pueden destinar para consumo porque al estar recolectadas ilegalmente se pierde su trazabilidad.