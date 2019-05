Una familia convive durante dos años con 80.000 abejas en su propia casa

Tiempo de lectura: 1



El día tiene un nombre propio. Es el de un apicultor de Granada que últimamente está teniendo mucho trabajo. Se llama Sergio Guerrero. Además de la tarea habitual con sus colmenas, está haciendo operaciones de rescate que están traspasando fronteras.

La última ha tenido eco internacional. Ha ocurrido en la localidad de Pinos Puente, en Granada. Allí una pareja llevaba ya muchos meses sin poder pegar ojo. Un extraño ruido alteraba el sueño. No lo tenían demasiado identificado, pero era tan intenso que les impedía dormir. No era el típico ruido de un bar o un local de ocio que altera a tantos vecinos en nuestro país. Era un sonido procedente de algún animal, pero no eran ni ladridos de perros ni el canto de los gallos. Parecían insectos, pero tenían que ser muchos. Finalmente, se desveló el misterio. Durante más de un año habían estado conviviendo con más de 80.000 abejas que habían fabricado una particular colmena tras una de las paredes del dormitorio.