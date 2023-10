La tristeza de los familiares de las víctimas del fuego en Murcia: "Solo quiero saber si está ahí mi familia"

Eran las seis de la mañana cuando se llamaba a Emergencias en la ciudad de Murcia para atender un fuego que se había desatado en la zona de Las Atalayas en la ciudad, donde hay varias discotecas en las que había multitud de personas celebrando. Rápidamente las llamas, que se habían originado en la discoteca Teatre, se extendían hasta la discoteca Golden y Fonda, en donde han muerto trece personas.

De momento ese es el balance, trece fallecidos (todos en la discoteca Fonda, que estaban celebrando un cumpleaños) y cuatro heridos. Como todavía las autoridades siguen trabajando en el terreno, muchos de los familiares de las víctimas del incendio no saben si sus allegados están bien o no. Al menos, así se lo decía Jairo, uno de los afectados, a Pedro González, nuestro compañero sobre el terreno en Murcia.

"No nos dicen nada, dicen que no nos pueden dar información y estamos con un nerviosismo tremendo" aseguraba. Se sabe que el ayuntamiento ha habilitado un polideportivo para asistir psicológicamente a los familiares y amigos.

Familiares y amigos que, según contaba nuestro compañero, estaban desde primera hora de la mañana en la zona de las discotecas. Según él, también, está siendo una difícil labor para la policía y los bomberos, ya que el techo de Fonda se ha venido abajo y hay muchas zonas de las tres discotecas afectadas.

La impotencia de las víctimas a las puertas de la discoteca

Contaba Pedro González que a esta hora se estaban yendo los camiones de bomberos, lo que hace pensar que la cifra se haya quedado en trece fallecidos y no tengan que lamentar más muertes, aunque no sabe cuándo habrá nuevas actualizaciones. "Ahora apenas hay olor a madera quemada, pero sí veo muchas lágrimas, mucha pena y tristeza" explicaba.

El ayuntamiento ha declarado, además, tres días de luto a partir del lunes. Han podido hablar con Walter, uno de los familiares de víctimas que lleva todo el día a las puertas de la discoteca esperando a saber algo. "Tengo primos, sobrinos y amigos, era una celebración de cumpleaños, no nos dicen cuántos cuerpos son pero no nos dicen quiénes son, solo quiero que me digan, recibir el golpe y saber si es mi familia" explicaba.