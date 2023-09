Daniel Sancho quiere que le condenen en España para regresar a nuestro país

A Daniel Sancho, el hijo del actor Rodolfo Sancho, aunque hay poca gente en España que no sepa de quién hablamos, se le acumulan los problemas judiciales. Problemas que no están solo en Tailandia, en España también tiene causas pendientes.

El próximo 7 de noviembre será juzgado en Madrid, por un delito de agresión. Daniel Sancho está acusado de golpear a un hombre en la cabeza después de saltarse la cola para coger un taxi. Los hechos ocurrieron en Madrid en 2019. Ahora, curiosamente, su defensa está pidiendo que se le condene en España para así librarle de su permanencia en una cárcel tailandesa.









La defensa pide un año de cárcel por un delito de lesiones

El propio acusado, Daniel Sancho pide que se le condenen a un año de cárcel por los golpes que le propinó a una persona al que, entre otras lesiones, le ocasionó la pérdida de un diente y heridas que le tardaron en sanar 12 días. Ese año de condena, es la petición, también, de la Fiscalía, por ello, la defensa del hijo del actor Rodolfo Sancho pide esa pena con el objetivo de conseguir traer a España a Daniel, petición que acaba de denegar el propio Ministerio Público y la juez que dictaminará sobre este caso a principios de noviembre.

La posibilidad de que pudiera ser extraditado a España por las autoridades de Tailandia, solo podría ser posible si el reo haya sido declarado culpable o condenado, de ahí la importancia para la defensa de Sancho que este sea condenado por esas lesiones. Un juicio al que Daniel Sancho comparecerá por videoconferencia desde la cárcel tailandesa donde se encuentra detenido a la espera de ser juzgado por matar y descuartizar a su amigo, el cirujano plástico colombiano, Edwin Arrieta.









¿Puede prosperar la estrategia de la defensa de Daniel Sancho?

Según los expertos, no se dan, de momento, las condiciones para que Daniel Sancho regrese a nuestro país ni siquiera a declarar en el juicio del 7 de noviembre. Marta Pellón, abogada especializada en extradiciones, asegura en Mediodía Fin de Semana de COPE que "no sería muy habitual porque existen medidas alternativas que pueden permitir la celebración del juicio oral como la videoconferencia. Además, tampoco consta que el señor Sancho busque sustraerse a la Justicia española; parece ser que siempre ha estado a disposición del juzgado de instrucción y del juzgado de lo penal, por lo que no es realista la opción de la extradición".

Además, España y Tailandia no tienen acuerdo de extradición, lo que quiere decir que para que un preso de uno de los dos países sea trasladado a otro se debe llegar a un acuerdo diplomático que no está sujeto a ningún plazo.