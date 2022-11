Una matrona da todas las claves sobre las ecografías 4D: "Los papás viven un momento único y emotivo"

Cambiamos el ruido de Madrid desde la azotea de la emisora por esta nana. A muchos, a mí el primero, se nos pone la piel de gallina. Se nos hace un nudo en el estómago. Voy a ser papi en pocos meses. Igual que tú Paola, que ya tienes un barrigote y ahí dentro está Bruno.

Vamos a hacer un pequeño experimento. A ver si funciona. Paola, acércate el micrófono a la barriga. Espera que te ayudo. A ver que suena.

Impresionante. Eso que escuchas es el latido de Bruno. Una frecuencia media de unos 130 a 150 pulsaciones. Una pasada, ¿verdad? Es el corazón enérgico de un pequeño que bombea en el interior de su mamá, que espera su llegada con muchísimas ilusiones y miedos. Pero con mucho amor por la gran aventura que arranca ya desde el primer mes de embarazo.

Tras el test positivo, vienen las pruebas y las revisiones. Hablamos de 9 meses intensos de paseos a consultas médicas, analíticas y también de las esperadas ecografías. Una pequeña ventanita que otorga la ciencia y que permite que descubramos el sexo de nuestro bebé y también su bienestar dentro de la barriguita de su madre.

Hoy visita 'Lo que Viene' oara hablar de las ecografías 4D/5D Paula Camarós, directora y matrona en el centro BabySuite, en Madrid que sabe muy bien en qué consisten este tipo de ecografías y qué futuro tienen por delante.

Sobre este tipo de pruebas, ha indicado que las denominan ecografías emocionales porque "los papás vienen a conocer a los bebés antes de nacer. No es una ecografía diagnóstica, sino que los padres y la familia vienen a vivir un momento único y emotivo. Se emocionan cuando el bebé abre los ojitos y hace gestos".

Su centro lleva más de 5 años con este servicio y desde el principio han trabajado con ellas porque se trata de una "evolución. Nosotros añadimos un proyectos en hd y es alucinante. El 5d es una experiencia único y nos hemos ido adecuando a la tecnología y a lo que va saliendo en el mercado". Respecto al precio, es muy variado. Dependiendo de lo que quieran los padres. Ellos deciden qué quieren y cuánto se quieren gastar.

"Los papás se quedaban absolutamente excluidos y buscaban ese momento para conocer a su bebé"

La gran pregunta es: ¿cómo evolucionará esta tecnología? "Es difícil saberlo. No me atrevería a decirlo lo que va a pasar en 10-15 años. Es absolutamente sorprendente lo rápido que avanza todo".

Por último, hablábamos con la experta sobre incremento de la demanda de estas ecografías y el despunte que se produjo especialmente con la pandemia. "Los papás se quedaban absolutamente excluidos y buscaban ese momento para conocer a su bebé. No he visto a las parejas llorar tanto en mi vida. A mí es algo que siempre me ha chocado bastante. Dejar a la pareja excluida en algo tan importante a mí me parecía un grave error", explica Paula Camarós en 'Lo que viene'. Además, añadía que a raíz de ahí "fruto del equipo de BabySuite, del boca a boca... el volumen de trabajo se ha mantenido".