¿Serán los patinetes y las bicicletas el transporte del futuro? Un experto explica las consecuencias de su uso

¿Tú te acuerdas de cómo nos imaginábamos el futuro hace unos años? Seguro que alguna vez habías pensado que utilizaríamos algunas zapatillas deportivas como las que tenía Marty McFly que te hacían volar, o que tendríamos robots en cada estancia de nuestra casa haciendo de todo y facilitándonos la vida o, sin lugar a dudas, tendríamos coches voladores y de conducción autómata.

Seguro que alguna vez pensaste que serían los coches como el Delorean de Regreso al Futuro, o como el taxi de El Quinto Elemento, que volaba, o, incluso, como el del Coche Fantástico, que conducía solo y estaba bien atento a tus necesidades. Y si bien de momento no hemos llegado a tenerlos ni verlos, sí que hemos dado pasos hacia el transporte del futuro y no, no se parece en nada a lo que nos imaginábamos.

Patinete eléctrico circulando por el carril bici en Cádiz





Y más allá de los coches, la realidad, sobre todo en las grandes ciudades,pasa por los patinetes eléctricos y las bicicletas.Seguro que en tu ciudad has visto ya muchos de ellos e incluso eres de los que se mueve en este medio de transporte. Lo mismo te resulta más cómodo y, sin duda, más barato.

Los patinetes eléctricos y las bicicletas: cada vez más usados en España



Esto mismo le pasa a unos 17 millones de españoles, que optan por estamicromovilidad. De hecho, según algunos estudios, España es el país de Europa que más usa patinetes eléctricos o bicicletas eléctricas en su día a día. Muchos tienen los suyos propios y otros los alquilan a través de plataformas, pero todos tienen algo en común: les es más cómodo y sostenible.

Sobre todo, son muchos los que afirman que lo utilizan para ir al trabajo. Claro que también tiene sus peligros, porque según un estudio, los accidentes laborales han crecido hasta un 52% en los últimos años por el uso de estos medios de transporte. Ya sabes que se considera accidente laboral si ocurre en el trayecto a tu trabajo.Y es que, aunque los patinetes y las bicicletas se acerquen al transporte del futuro, todavía falta mucho por regular.

Pero, ¿podrían ser estos medios de transporte el futuro de la movilidad? Pues es lo que le preguntamos a Alfonso Sanz Alduán, matemático, geógrafo y técnico urbanístico. Además, es especialista en movilidad y cambio climático y ha realizado informes acerca para mejorar la movilidad y sostenibilidad de las ciudades.

Y aunque sí que cree que este medio de transporte estará cada vez más presente, y que habrá "una transformación paulatina del modelo de movilidad", los patinetes eléctricos y las bicicletas no sustituirán a los coches "afortunada y desafortunadamente" explicaba este experto.

Eso sí, cree que hay que diferenciar bien estos dos medios de transporte, porque "tienen características muy distintas y consecuencias muy diferentes". Y aunque cada vez más vemos patinetes eléctricos en nuestras ciudades y bicicletas (sobre todo de las que son de alquiler), no cree que "hayan llegado a su cumbre, con sus defectos y virtudes seguirán subiendo en número en nuestras ciudades" expresaba.

Las ventajas e inconvenientes de estos medios de transporte

Seguro que, sobre todo si vives en una ciudad grande, habrás visto que sí, cada vez más hay patinetes y bicicletas, pero las manejan por las aceras sin atender a las normas de seguridad vial. De hecho, hemos visto cómo los accidentes en las carreteras han aumentado a causa de este uso. Tanto, que en solo dos años, los accidentes laborales (de camino al trabajo o del trabajo a casa) han subido hasta un 52% porque cada vez más trabajadores hacen uso de ello como te contábamos.

"El temor a ir por la calzada contribuye a generar una inseguridad vial en las aceras que antes no existía. No es un modo de movilidad activa que permita integrarlo con el peatón, una de las razones de seguridad y sostenabilidad, que hacen que mi conclusión es que si el usuario privado quiere hacerlo, adelante, pero que los ayuntamientos no den privilegios a este medio de transporte y que no aparquen en el espacio publico al margen de ninguna regulación sensata" expresaba Alfonso Sanz Alduán.

Y es que uno de los inconvenientes de estos medios de transporte son que de forma continua "se saltan la normativa y utilizan la acera. Hay una normativa que obliga a que los patinetes circulen por la calzada y nunca por la acera, aunque es algo que sistemáticamente pasa".

Por eso, insiste, "será difícil que las empresas determinen que no puedes llegar en patinete. El problema es de los propios usuarios y seguiremos viendo si se sigue incrementando el uso, habrá más siniestros viales" aseguraba.

Por otro lado, sí que tiene puntos positivos este uso. "Tiene lacapacidad de sustituir desplazamientos en vehículos más grandes y pesados como el automóvil o la moto, pero el punto negativo es que esa sustitución se produce menos de lo que se suele publicitar. Con los estudios que se hacen sobre los usuarios y personas que utlizan patinetes los resultados son bastante decepcionantes, la mayor parte de los que utilizan venían usando otros medios incluso más sostenibles como la bicicleta o andando, el automóvil no se ve para nada amenazado con estos vehículos" sentenciaba.