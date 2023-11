¿Por qué crece cada vez más el consumo de productos CBD? Los beneficios y efectos adversos que causa

Lo hemos escuchado muchísimas veces, la palabra la conocemos de sobra y, cuando suena, pensamos inmediatamente en una droga. Sí, te hablo de la marihuana o del cannabis, que, para muchos de nosotros, nos sugiere una droga que, normalmente, se consume fumándola. Y sí, por supuesto, es perjudicial. Aquí puedes escucharlo:

Pero no todo el mundo sabe que el cannabis tiene más de 120 componentes y que, en el fondo, el que produce ese efecto psicotrópico y adictivo es uno de ellos, el THC. Aquí en España, está prohibido para fines recreativos, en teoría, para pasárselo bien, pero no para usos médicos. Es decir, está permitido para esto último. Y también seguro que has escuchado que hay mucha gente que lo utiliza con este fin, en muchos casos, para eliminar dolores crónicos.

Y sin hacer apología de ninguna droga, en Lo Que Viene queremos centrarnos en esos componentes y moléculas que se pueden encontrar en la planta de la marihuana. Componentes que no colocan, no generan adicción y tiene unas propiedades analgésicas y antiinflamatorias muy interesantes y que se han demostrado en ensayos clínicos.

Tanto que, en los últimos meses, se han disparado las empresas dedicadas a producir y comercializar productos derivados de esta molécula y que conocemos como productos CBD, que seguro que los has visto en distintos comercios. De hecho, son muchos los rostros conocidos que se han metido en este negocio, como Mike Tyson, Jay-Z o el propio David Beckham.

Para que te hagas una idea, solo en Europa, se calcula que este componente facturará unos 6.000 millones de euros al año a partir del 2024.

¿Qué es el CBD y qué efectos causa en nosotros?

La pregunta es obvia, pero, ¿qué efectos causa? Antes de nada, hay que saber que el CBD es uno de los 120 compuestos que se pueden encontrar en la planta de la marihuana. Nos lo ha explicado en COPE Víctor López Ramos, que es doctor en farmacia y profesor titular de Farmacología en la Universidad San Jorge de Zaragoza:

"La marihuana es una variedad de cannabis, cuya presencia de ciertos cannabinoides como el THC hace que tenga efectos psicotrópicos, por ese motivo muchos lo utilizan con finalidad lúdica o medicinal. Sin embargo, el CBD está en la plata de la marihuana, pero no se considera psicotrópico, no afecta al comportamiento, ni estado de ánimo, pero sí tiene acciones farmacológicas" explicaba.

Al no “colocar”, ni generar adicción, esto último dicho por la propia Organización Mundial de la Salud, se considera como algo “seguro” para productos cosméticos: cremas, bálsamos o aceites, como explicaba este doctor. "El CBD, cuando se aplica a través de la piel, es un producto muy seguro. Tiene efecto localizado y apenas llega a circulación sanguínea, por eso se permite su comercialización en productos cosméticos" explicaba.

Sin embargo, aunque en cremas pueda ser seguro, no lo es tanto en otra forma de aplicación: "si se ingiere por vía oral, como en algunos medicamentos, se han llegado a describir un gran número de efectos adversos relacionados con la ingesta, de supresión sobre el apetito, somnolencia, letargo, o afecciones gastrointestinales. Bloquea una proteína que tenemos para detoxificar y eliminar sustancias tóxicas, y se ha visto que, pacientes con inmunodepresores presentan una interacción importante entre el CBD y los inmunosupresores" decía.

Es decir que, como nos ha contado Víctor López, lo que está demostrado por ensayos clínicos es la capacidad, los beneficios que tiene este componente como antiinflamatorio, analgésico. Tanto es así, que también está comprobada su eficacia en animales.

El CBD como tratamiento para problemas de salud

Se considera que el CBD, aplicado por vía tópica, como explicaba este doctor, tiene efectos antioxidantes, lo que propicia que cada vez se hagan más cremas con este componente.

Se considera que el CBD, aplicado por vía tópica, como explicaba este doctor, tiene efectos antioxidantes, lo que propicia que cada vez se hagan más cremas con este componente.

Sin embargo, no es lo único para lo que servirá esta molécula, ya que tendrá diferentes aplicaciones. "Se está trabajando en muchos ámbitos relacionados con las aplicaciones del CBD, hay ensayos en humanos para tratar dolor, en cuadros de ansiedad y temas relacionados con apetito o ingesta, y una aplicación futura interesante es en la supresión del apetito, porque podría ser una estrategia farmacológica para el control del sobrepeso o la obesidad" explicaba.





Además, aquí en España, hay un medicamento autorizado para tratar la epilepsia. Donde no se ha aprobado todavía, a diferencia de EEUU, es como complemento alimenticio. De hecho, a Víctor López Ramos le cuesta verlo:

"Creo que no, hay mucha información científica que demuestra que el CBD es un componente con actividad farmacológica y efectos sobre la salud, al igual que con otras sustancias naturales como la melatonina, podría llegar el caso en la que el CBD, a determinadas dosis, se comercialice como complemento alimenticio y a dosis más altas no" expresaba.

Se trata de un sector, el del CBD, en pleno crecimiento. Una planta, la del cannabis que, quitando esas moléculas con fines psicotrópicas, que colocan, que se usan para hacer droga, es muy interesante porque tiene propiedades que, seguramente, se van a seguir investigando.