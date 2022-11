Cocinar con láser en casa con resultado de estrella Michelín: así imprimiremos la comida del futuro

Imagínate tener delante la hamburguesa perfecta con su pan, su bacon, carne, lechuga y todas sus salsas. Imagina que ahora la vas a comer y -sorpresa- te encuentras con que se deshace como un puré. ¿Cómo es posible? Conseguir un trampantojo con tan alto grado de perfección es prácticamente imposible, al menos para un humano. La responsable de este 'engaño' es una impresora 3D de comida que nos permite diseñar y elaborar todo tipo de platos con un pulso certero.

Una de estas máquinas ronda por el momento los 5000 euros, si bien la previsión es que con el tiempo su precio se vaya acomodando según sea la demanda del mercado. Para que su uso se 'democratice' y llegue al usuario final, "hay que ser capaces de remplazar algo en la cocina y tener la capacidad de cocción que ahora estamos añadiendo", explica Emilio Sepúlveda, CEO Natural Machines al programa de COPE 'Lo que viene'. Por eso, por ahora está pensada para uso de profesionales en restaurantes, hospitales, colegios o residencias de ancianos.

En el caso de los restaurantes no llega exactamente para sustituir a un chef, "que es el que sabe de sabores", sino para "ayudarle a hacer cosas complejas que a mano serían muy dificles".

También está pensada para personas con disfagia, -dificultades para tragar-. "Si a un puré que tenemos que comer todos los días le damos apariencia de pollo, nos satisface más y no cansa tanto", señala Sepúlveda que recuerda que "cuando pierdes el aspecto visual de la comida, deja de ser apatecible".

Cómo funciona

La impresora tiene forma de cubo y en su interior hay un brazo mecánico que va cogiendo los ingredientes ya cocinados que se encuentran en unos contenedores en su interior, los va dosificando y dando forma, poniéndolos capa a capa en función del diseño y de los ingredientes que hayamos elegido.

Al estar conectada a Internet tenemos acceso a un repositorio de recetas listas para imprimir, si bien también hay una interfad a la que podemos subir cualquier otra foto de Internet, incluso crear nuestro diseño 3D.





Cocina con láser

De momento la impresora no cocina, pero es cuestión de tiempo. La idea que que además lo haga de una forma muy particular, con láser, que, según asegura Emilio Sepúlveda "tiene muchas ventajas". "Gasta menos energía, comparada con un horno hablamos de un 80% de ahorro, y cocina a una temperatura más baja, -entre 70 y 80 grados- con lo que no se evapora el agua ni el aceite, no se rompen tanto las moléculas y se mantienen los nutrientes".

Otras aplicaciones

Ahora mismo imprime comida pero la idea es aplicar la misma tecnología para hacer otros productos personalizados como medicamentos o cremas para cuidados de la piel.