¿Cómo afecta el precio de la luz a los pacientes de diálisis domiciliaria?

José Vicente ha sufrido ya dos transplantes de riñón que han fallado y está en lista de espera para un tercer transplante que "mejore su calidad de vida". Mientras llega esa nueva oportunidad, José Vicente vive gracias a una máquina de diálisis en casa, “es una suerte, pero necesitamos que nos ayuden las administraciones para el tema de la luz y el agua, en mi caso es vital. Tengo compañeros que no han vuelto al hospital, pero se lo están planteando el volver a la diálisis en el hospital por el precio de la luz”.

José Vicente y su mujer, Vanesa, piden ayudas porque en un año han visto como el recibo de la luz les ha subido un 30 %, sobre todo desde que el magavatio/hora está intratable. El recibo del agua también se les ha incrementado notablemente. Pero la luz y el agua son fundamentales, esenciales para que funcione la máquina de diálisis domiciliaria a la que José Vicente se tiene que enganchar cada día un par de horas.

"Nos intentamos acomodar a las franjas horarias más baratas" le cuenta Vanesa a Pilar Cisneros que ha compartido con el matrimonio y con los oyentes de 'La Tarde' una sesión de diálisis.

"Es como si pusiéramos cuatro lavadoras seguidas"

Pero la máquina no está enchufada solo las dos horas en las que purifica la sangre de José Vicente, "la máquina tarda como media hora en ponerse en funcionamiento y tras el tratamiento tarda otros 40 minutos en desinfectarse. Cada día está puesta más de cuatro horas. Es como si pusiéramos cuatro lavadoras seguidas" con el gasto de luz y agua que eso conlleva, afirma Vanesa.

Este equipo, complejo, "que nos lo ha proporcionado la empresa que trabaja con el hospital" no puede fallar por el bien de José Vicente, por ello la compañía de luz les tiene como clientes prioritarios. "La máquina tiene una batería de 15 minutos, pero la compañía eléctrica nos tiene un trato preferente para suministrarnos energía", porque si por ejemplo la sangre estuviera limpiándose y no hubiera retornado a la sistema circulatorio de José Vicente habría un problema muy grave. "Temo que pudiera pasar por la noche, porque encima no vería" es uno de los miedos de Vanesa que pide que se les tenga en cuenta por parte de las administraciones para poder soportar tantos gastos.