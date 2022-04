Youtube, la plataforma 'top' para el aprendizaje informal de los jóvenes: ¿cuáles son los riesgos y ventajas?

Seguro que te acuerdas de las clases de tu colegio. De esas clases de matemáticas a las 08:00h. Pues ahora resulta que hay aulas que se realizan a través de Youtube. Lionel Birosta lleva desde los 16 años impartiendo clases a través de su canal y ha contado su historia en 'La Tarde'.

Birosta ha indicado cómo traslada su contenido. "Yo comunico a través de vídeos grabado antes. Pierdes tal vez la posibilidad de transmitir a través de tu lenguaje corporal y hablando a una cámara pierdes esa conexión con los alumnos". Además, añadía que "cree que hay muchas cosas que se pueden hacer en clase que no se pueden hacer a través de una pantalla". Sus clases, cuenta Lionel, "los he hecho basados en los temas que más me interesan y que he estudiado recientemente". Pero cuando se trata de lo que los alumnos buscan o esperan de sus vídeos es en entender y no tanto en memorizar. Así trabaja Lionel con los jóvenes.





Algunos jóvenes han adelantado el modo en el que utilizan este sistema, como Carlota que dice que aprende más matemáticas en Youtube porque esto le permite ver el vídeo muchas veces. María, que está en cuarto de la ESO cuenta que "en clase me despistaba y se me daban fatal las ecuaciones y gracias a este canal aprendí a hacerlas".

Según un estudio realizado por la Pompeu Fabra, Youtube es la plataforma preferida por los jóvenes para aprender de una manera más informal. Pueden aprender las materias que tienen en el colegio y muchas más cosas como cocinar, tocar la guitarra...

"LAS NUEVAS GENERACIONES TIENEN YOUTUBE TOTALMENTE ASUMIDO"

Carlos Escolari es profesor de Comunicación de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, que lidera esta investigación y que se hizo en ocho países europeos: Finlandia, Reino Unido... trabajaron con adolescentes para saber qué hacían fuera de la escuela y su modo de aprendizaje. Incluso también para los adultos.

"Las nuevas generaciones tienen Youtube totalmente asumido y la diversidad temática es muy grande". El experto también ha hablado de la facilidad que da la plataforma para localizar la información o el vídeo que desean. De ahí que les resulte muy atractivo. "Lo usan como Google. Es su buscador audiovisual. En el ámbito de los videojuegos, lo más normal es que busquen canales de Youtube donde hay gente muy especializada", afirma Escolari.

Respecto al perfil de jóvenes que acuden a la plataforma, asegura que han trabajado con chicos de todo tipo, que "ven Youtube como un ámbito informal de búsqueda aunque encontramos diferencias en ese público adolescente... que ni usan Facebook, por ejemplo". Dentro de una misma generación hay diferencias. Tik Tok también es una plataforma que se acerca a gente más joven, a las nuevas generaciones.

No obstante, pese a todas esas ventajas que hemos mencionado también nos preguntamos: ¿existen inconvenientes?

Y en cuanto a los contenidos que se utilizan como complemento a la formación común, muchos jóvenes acuden a Youtube para completar esas clases. Por ello, Cisneros se ha preguntado cuáles podrían ser los riesgos. "Siendo una plataforma abierta pueden aparecer profesores de todo tipo pero eso también ocurría en las clases analógicas", indica el líder de este estudio.

El colaborador de 'La Tarde', Daniel Gascón, lo ve como una ventaja. "Es un instrumento que se puede compatibilizar con otros aunque creo que puede haber un problema de control editorial y no pensar que puede sustituir totalmente al encuentro cara a cara y más personalizada pero me parece que tiene muchos elementos muy útiles", adelanta.