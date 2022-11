El vídeo que muestra que al menos un inmigrante murió en suelo español: "Este no lo han visto los diputados"

Como sabes, el pasado 24 de junio casi 1.700 inmigrantes, la mayoría sudaneses, intentaron llegar a España saltando la valla de Melilla. Al menos 23 murieron en el intento. Desde entonces,el Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, mantiene que aquel día se actuó con proporcionalidad y asegura que no hubo ningún fallecido en territorio español. Hoy mismo ha reiterado su versión durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados.

Sin embargo, diversas informaciones a lo largo de los últimos meses han puesto en duda los hechos que lleva sosteniendo el Ministerio del Interior todo este tiempo. La última de ellas ha sido publicada por un consorcio periodístico internacional, Lighthouse Reports, una investigación que demuestra que al menos hubo un inmigrante muerto en suelo español. José Bautista, director de investigaciones periodísticas de 'porCausa', miembro del consorcio internacional liderado por Lighthouse Reports, ha diseccionado el relato de lo que ocurrió aquel fatídico día.

"Ellos llegan a la valla sin que las fuerzas marroquíes les dispersen y cuando la policía decide actuar, lo hacen por la espalda, por lo que el grupo se ve empujado a entrar en el paso fronterizo conocido como 'Barrio Chino'. Es un amasijo de hierros, muros... Entran como pueden, huyendo de la policía, y cuando están dentro, se quedan atrapados porque a sus espaldas, en la puerta de ese paso, se encuentran con miles de antidisturbios marroquíes en una actitud muy violenta, y delante tienen las puertas que dan acceso a España", cuenta Bautista. Mientras los migrantes estaban ahí atrapados y en una situación física lamentable, ya que llevaban cuatro días sin prácticamente comer ni beber, el periodista cuenta que se les bombardea con gas lacrimógeno. "En una secuencia llegamos a contar 20 bombas lacrimógenas en menos de 8 minutos", apunta Bautista. Cuando logran romper por la fuerza una de las puertas de acceso a España, las fuerzas marroquíes acceden al lugar y se produce una gran estampida. "Todo el mundo intenta entrar por la puerta que se acaba de abrir, y ahí con las prisas se caen muchos, se forma un embudo, una montaña de cuerpos...", explica el periodista de investigación. "Nosotros hemos tenido acceso a esas imágenes y son muy desagradables. Esa montaña de cuerpos se produce justo sobre la línea que separa Marruecos de España. De hecho, hay cuerpos que están medio cuerpo en una parte y el otro medio en la otra."

Esta narración de los hechos ha sido posible gracias a un gran trabajo de investigación que ha contado con diversas fuentes, testimonios y documentación, que han llevado a la conclusión de que al menos una persona murió en suelo español. "Hay un testigo presencial que detalla cómo murió el chico y nosotros hemos publicado también un vídeo en el que aprece este chico muerto y un agente de las fuerzas marroquíes tomándole el pulso con dos dedos en el cuello, y afirmando en voz alta en dariya, que es el dialecto árabe marroquí, "está muerto", ha comentado José Bautista. "A ese vídeo en concreto no han tenido acceso los diputados. Al menos, no a través del Ministerio del Interior", añade.

¿Se trataba de un grupo organizado?

Cuando se habla de si los migrantes que llegaron a la valla aquel día eran un grupo organizado, o incluso que manejaban técnicas paramilitares, el periodista confiesa que las imagenes a las que han tenido acceso muestran una realidad distinta. "De hecho, cuando se pregunta quién estaba al mando ese día, ese día estaba al mando el caos, la desesperación y la necesidad".

La investigación también confirma que se produjeron expulsiones en caliente, que suelen ser bastante frecuentes últimamente. "La Gendarmería Marroquí entra tanto al lado español como al marroquí de la frontera, y lo limpian de cuerpos, vivos y muertos", narra Bautista. Por otro lado, el periodista indica que entran por una puerta de la valla que abre la Guardia Civil para llevarse de vuelta a todos los que habían sido acordonados por la Guardia Civil o la Policía Nacional, 470 personas.

¿Por qué no hubo asistencia médica?

En cuanto a la falta de asistencia médica durante la tragedia en la valla, José Bautista ha contado que han manejado varias versiones de lo sucedido. "Lo que las autoridades españolas nos dicen es que la ambulancia de Cruz Roja no se pudo acercar a atender a nadie porque era peligroso. Y las imágenes prueban que así fue, al principio aquello era caótico, había lanzamiento de piedras... pero no terminamos de entender por qué cuando ya la Guardia Civil y la Policía Nacional han controlado la situación, no se les prestó asistencia sanitaria a quienes estaban heridos. Había gente que estaba visiblemente herida de gravedad. En el lado marroquí sucedió lo mismo pero, según la investigación periodística fue incluso mas impactante, porque allí sí había un despliegue numeroso de ambulancias y hubo cientos de personas maniatadas, boca abajo, heridas y sin recibir asistencia entre 3 y 5 horas.

Tampoco se sabe aún que pasó con los 23 muertos que Marruecos reconoce. Además, según las datos que posee Lighthouse Reports, hay indicios de que seguramente hubo más fallecidos. "Nosotros tenemos acreditadas 77 familias que todavía, 5 meses después, están buscando a sus seres queridos, y no sabemos si están vivos o muertos", concluye Bautista.









Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado