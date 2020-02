El viaje español a Marte

Era 23 de marzo, sábado y entre los pasajeros del vuelo de Iberia procedente de Madrid con destino a Los Ángeles había uno muy especial. No tuvo que pasar por el control de seguridad, ni llevar equipaje. Tampoco tuvo que hacer colas e incluso lo escoltaron a la hora de cruzar la aduana. Seguro que ni te imaginas a qué me estoy refiriendo, sí, “a qué”, porque no te estoy hablando de una persona, sino de un contenedor. Aunque lo más importante era lo que se transportaba dentro de ese contenedor: un sensor que medirá la radiación solar y el polvo de Marte en la próxima misión MARS2020 que se lanzará el 17 de julio. Ya sabes que este año es uno de los más importantes a nivel científico respecto a la búsqueda de vida en Marte.

Más de 200 investigadores españoles han participado en este proyecto y entre ellos Ignacio Arruego, jefe del área de ingeniería de sensores espaciales del INTA y Víctor Apéstigue, jefe de proyecto del sensor RDS del proyecto Meda. Víctor nos explica que: "esa estación metereológica es una serie de sensores que indicidualemnte cada uno mide una cosa: velocidad del viento, temperatura y toda esa información se concentra en un ordenador que envía estos datos a la tierra". Este proyecto que viajará en breves a marte intentará dar respuesta a preguntas como ésta: ¿cómo el polvo es capaz de levantarse y cubrir todo el planeta?

Ignacio Arruego indica que: "es nuestro tercer intento de llegar a Marte y el cuarto que será la siguiente misión. Son misiones Europea y Rusa y España tiene mucha participación".