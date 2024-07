Viaja de Madrid a Vizcaya y al leer un cartel en euskera causa el caos en la carretera: "Tres o cuatro veces"

Vacaciones, sol, playa, piscina y mucho tiempo libre. ¿Suena bien, verdad? Es un plan sencillo, pero que atrae mucho durante estos meses de verano. Quien, más o quien menos, tiene en su agenda poner en práctica este plan y disfrutar de la época estival por todo lo alto. Es más, a este sencillo plan, pero altamente atractivo, se le pueden añadir más elementos.

Leer esos libros que te has comprado durante el año, hacer esa receta que tienes pendiente que leíste en una revista y que nunca te has podido poner a ello, o viajar a ese pueblo que te han recomendado. Sí, el verano es la época perfecta para emprender una pequeña aventura y viajar y conocer nuevos lugares y culturas.





Y lo cierto es que no es necesario irse lejísimos, porque, como bien sabes, hay un sinfín de destinos en España que son dignos de visitar y conocer. Es lo que debió de pensar esta oyente que llamaba hoy a La Tarde y contaba que viajó junto a su familia a Sestao, una bonita localidad de Vizcaya, en el País Vasco.

Viajaron desde Madrid y lo cierto es que no conocían mucho del País Vasco, aunque tenían ahí unos amigos, por lo que era el viaje perfecto para conocer parte de nuestra cultura y empaparse de ella. Lo que no esperaba es que el euskera le jugase una mala pasada.

La equivocación por la que sembró el caos en la carretera

Seguro que alguna vez te ha pasado, que has ido a otro lugar diferente al tuyo y, no has entendido del todo bien el lenguaje de tu destino. Y no, no necesariamente porque hablen otro idioma, que entonces sí es complicado, si no por el dialecto y las expresiones.

De eso hablábamos en La Tarde, de esas veces que una expresión, palabra o modismo ha hecho que nos hagamos un lío y no seamos capaces de entendernos, por mucho que estudiemos la lengua. Porque sí, igual te enseñan ciertas expresiones, pero la realidad acaba siendo muy distinta.

Esto mismo le pasó a esta oyente, que le contaba a Fernando de Haro una de las anécdotas más divertidas que hemos escuchado en mucho tiempo. Resulta que ella decidió viajar a Sestao, en el País Vasco, desde Madrid, junto a su familia. Decidieron ir en coche, y una confusión con el euskera le jugó una mala pasada.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"Teníamos amigos allí y fuimos en coche, le escribí para decirle por dónde íbamos. Me preguntó dónde estábamos, y yo no sabía y le dije, 'espérate que lo mire'. Veo el cartel y ponía 'ongi etorri' y le digo 'estamos por ongi etorri'. Y la otra se partía de la risa, y yo le decía 'hija, de qué te ríes'" empezaba contando.

"No sabíamos que era 'bienvenidos', y por ahí pasamos tres o cuatro veces" decía entre risas. A quien también le ha arrancado una carcajada ha sido al codirector de La Tarde, Fernando de Haro, que decía que esto solo confirma que tenemos que aprender nuestras lenguas cooficiales.

Otro malentendido en Cataluña

Malentendidos hay y muchos, y si no que se lo digan a esta oyente de Zaragoza, que durante un tiempo se mudó a Cataluña. Allí, se enteró que había un servicio que recogía el aceite usado por las casas.

"Vino otro distinto un día y me pica abajo y me dice 'Loli', y le digo, 'no, se ha equivocado, aquí no vive Loli'. Así estuvimos tres cuartos de hora, y claro, todo el rato picando y se conoce que dijo 'no me voy sin este aceite'. Luego me enteré que l'oli era el aceite" decía entre risas.