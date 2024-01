La verdad que esconden las etiquetas eco o bio: "Detrás de esos atributos no hay nada"

Cuando hacemos la compra en el supermercado, los diferentes productos que adquirimos, a veces vienen con etiquetas de “producto ecológico”, “bio” o “natural”. Sin embargo, ¿sabemos realmente qué requisitos tiene que tener algo para que con todas las de la ley pueda incluir esas palabras?

Y es que, este miércoles se produce una votación clave en el Parlamento Europeo para acabar con las etiquetas falsas y definiciones como “casero”, “estilo artesano”, “sostenible” que se ponen sin control ni evidencia y confunden al consumidor. Además, de venderse como productos más caros al tener “una mayor calidad”, pero no es oro todo lo que reluce.

El director de la ONG Justicia Alimentaria, Javier Guzmán, ha contado en 'La Tarde' que un producto ecológico “está regulado por ley y también por una normativa europea y es una de las pocas cosas, por no decir la única que tiene una regulación pública en cuanto a etiquetados”. Esto significa que no se ha producido con el uso de “desinfectantes químicos, sin pesticidas y sin semillas transgénicas.”





Este etiquetado tiene una limitación que es “el modo de producción”, y lo que ocurre ahora es que los consumidores y la Unión Europea (UE) quieren etiquetados “más inteligentes, que nos den más información desde el punto de vista de qué es ese producto, cómo se ha producido, qué huella ecológica tiene y, por tanto, con más información de la que tenemos ahora”.

Guzmán asegura que la población general, y desde su ONG, se busca “transformar el sistema alimentario porque se ha convertido en una verdadera amenaza para la salud pública y el medioambiente”. Asimismo, señala que quieren que los productos que compren tengan “una serie de atributos” y que sea “natural, que sea local, que sea producido de una forma sostenible.”

¿Qué es lo que debe saber el consumidor al ir al supermercado?

No obstante, el director de la ONG sostiene que las industrias no se han adaptado a esta realidad. Lo que han hecho ha sido “crear una ficción de marketing” y estos sellos, de los cuales hay que decirle a la gente “que detrás de esos atributos no hay nada, es solo marketing, no hay una regulación pública”.

Por lo tanto, lo que han pedido al Estado “es que esto se tiene que prohibir, tienen que prohibir que las empresas se inventen los sellos, las regulaciones propias, la autorregulación, la autocertificación y que únicamente existan certificados y regulaciones públicas”.

Del mismo modo, Javier indica que de un producto “cuantas más etiquetas tenga, cuidado”. Pues, en un supermercado se pueden encontrar productos procesados “con un perfil nutricional insano” y que ponen que son ecológicos.

El experto aconseja que las personas y consumidores adquieran productos “lo más frescos posible, es decir, con menos procesado y si puede ser obviamente ecológico” e igualmente, recomienda que se conozca “la trazabilidad del producto, es decir, de mercados, en cooperativas de consumo y que no sea de grandes distribuidoras, pues mucho mejor porque va a poder controlar ese proceso y, sino que por lo menos tengamos toda esa información”.