Uno de los Escape Room más famosos del mundo está en Pamplona

No es fácil que te sitúen en el podio o entre los mejores. Nunca lo es en ninguna de las disciplinas posibles. Cuando tienes la suerte de conseguirlo, la ilusión y la emoción es mayúscula.

¿Por qué hablamos de los mejores? Porque en Pamplona hay un 'Escape Room' que está entre los mejores del mundo y lo regenta Xabier del Coso que asegura que: “lo que ha valorado tanto la gente es que es una actividad más intensa, tiene una sala muy cuidada, una ambientación muy cuidada. Un nivel de tensión que te hace meterte más en el papel”. Se trata del llamado 'Hotel Hello', que está gestionado por la empresa navarra 'Way Out'. Ha sido elegido entre los 50 mejores del mundo entre más de 82.000 locales de este tipo.

Hace siete años, comenzaron su andadura tras un viaje a Budapest. Cuando viajaron a Hungría descubrieron los 'Escape Room'. Y entonces decidieron emprender una aventura. Pero no solo ha sido una, gestionan tres locales de este tipo.

El ganador presenta un argumento diferente. Se desarrolla en un hotel en el que su dueña ha fallecido. Los visitantes y clientes llegan al hotel como si nada, descansan ahí pero con una condición: seguir las normas de la dueña. Lo bueno que tienen este tipo de actividades según Xabier es que: “durante una hora tu te evades de todos tus problemas, de toda la realidad, te metes en una sala y en esa hora tu cabeza no piensa en nada más y al final es lo que engancha, esa sensación de evadirse de la realidad”.

Y hasta ahí se puede leer. Es un lugar de misterio y tensión, pero no de miedo. De hecho, es apto para todos los públicos.