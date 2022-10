Una vecina de Almería recibe la herencia de su tío y se encuentra un negocio inesperado: "No podía decir 'no'"

Sara Hernández, una vecina de Almería, vio como su vida daba un giro de 180 grados hace dos años cuando la herencia de su tío cambió su vida por completo. No esperaba recibir un negocio que le trastocó su vida profesional para siempre y, ahora, está a cargo de una empresa 'millonaria'. Pero no millonaria de dinero, sino por algo muy diferente. Se trata de la historia que ha contado este lunes en La Tarde Javi Nieves en La Tarde.

“Sara cumplió los 33 y su tío en herencia le dejó su empresa Una vida que, profesionalmente, dio un giro de 180 grados. Y es bonito ver a personas tan jóvenes en este tipo de oficios, nada fáciles, pero tan bonitos”, explicaba Pilar Cisneros en COPE. Sara fue muy valiente, pocos jóvenes quedan que quieran dedicarse en cuerpo y alma a la agricultura, a la ganadería o en este caso, a trasquilar kilos y kilos de lana. Y es que Pilar, en España hacen falta muchos trasquiladores y precisamente de esa necesidad nació la empresa “El Esquilador Guerrero”, que su tío, siendo pastor de ovejas en el Pirineo, creó con tanto cariño y tanta pasión.









Un negocio inesperado para una vecina de Almería



Su tío José Antonio hace dos años enfermó y ella se encargó de cuidarlo. Dos semanas antes de morir le pidió que se quedará con su empresa en el pueblo granadino de Órgiva y ahora, es el sueño y la pasión de esa joven almeriense. 35 años, más de un millón de ovejas y en búsqueda de trasquiladores profesionales. “Yo de esto no sabía nada, recuerdo que descubrí al final que me preguntó si sabía qué era una churra y una merina, y no tenía ni idea. Pero es como todo lo que coges con ganas e ilusión y al final terminas aprendiendo y lo haces”, explicaba la propia Sara este lunes en La Tarde.

Asegura, eso sí, que fue un cambio brusco pero, al ser algo familiar, lo empezó desde cero y le hacía ilusión, “no podía decirle que no, con todo el trabajo que le costó”. Además, el equipo de trabajo de su tío Jose era muy bueno y muy leal. “Cuando yo decidí quedarme con esto tuve que recorrerme España entera para hablar con ganaderos, y ellos me ayudaron durante todo el camino. En 4 meses me llegué a hacer 40 y pico mil kilómetros”, asegura a Javi Nieves y Pilar Cisneros.









Una decisión con el corazón



Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Estas decisiones se toman con el corazón en la mano, como explica la propia Sara, que no era “consciente del nivel de trabajo ni de nada, pero estoy muy contenta con el cambio”. Además, aclara que se puede tardar de 1 a 2 minutos en esquilar a una oveja. Es algo rápido. De hecho, “la gente que viene a trabajar son profesionales y se dedican a ello durante el resto del año”.

Donde más se esquila es Nueva Zelanda, también en Uruguay, Chile o Argentina. Ellos esquilan con la oveja suelta, mientras que en España suele ser con la oveja atada, ellos lo hacen sujetándole con las piernas. Pero Sara tuvo que estudiar los tipos de ovejas, pero casi siempre que visitaba a un ganadero tenía que ir con una 'chuletilla' para informarme. “Te tiene que gustar mucho porque es muy sacrificado. Intento llevar la empresa, pero no sé esquilar”.

“Quiero probar, de hecho el primer año quise probar, pero me da pánico porque no tengo ni idea y me daba pánico dar algún corte o algo. La empresa empezó en 2012 y es la pionera en traer a esquiladores uruguayos, en España la gente termina haciéndose mayor y no hay personas que le releven”, concluye.