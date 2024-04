Una psicóloga explica qué significa ser un "padre helicóptero" y cómo se puede evitar caer en ello

¿Te has visto alguna vez rellenando la matrícula universitaria a tu hijo?¿Le has acompañado hasta la mismísima puerta de la empresa donde le hacían una entrevista de trabajo? Si la respuesta es “sí” en alguna de estas cuestiones, quizá seas un padre o una madre helicóptero, también conocida como “apisonadora". Aquel progenitor cuya única dedicación es allanar el camino del hijo.

Hoy en “La Tarde” Fernando de Haro pone sobre la mesa esta cuestión: ¿Somos más o menos protectores que nuestros progenitores?

La primera vez que se utilizó el término “padre helicóptero” fue en 1969 en el libro “Between parent and teenagers” del psicólogo israelí Haim Ginott. En él, hay testimonios de adolescentes que expresan sentirse constantemente supervisados por sus padres, como si “un helicóptero les sobrevolara”.

Se habla de un estilo de educación que se perpetúa hasta nuestros días. Lo singular es que está más presente en las épocas de mayor crisis económica, al menos según un estudio del National Bureau of Economic Research que indica que “la desigualdad y la crisis económica” cambian los métodos educativos y hacen a los padres menos permisivos y más controladores.

En este sentido y si, por ejemplo, ponemos el foco en la educación uno de los últimos informes del servicio el Defensor del Profesor del sindicato, ANPE, indica que una de cada tres intervenciones que ha realizado, tiene que ver con el acoso que sufren docentes por parte de padres y madres.

Teresa Hernández Jimérez, coordinadora nacional del defensor del profesor: "La conducta negativa se ve reforzada por el apoyo incondicional de los padres. Cuestionando incluso la profesionalidad del docente ante una llamada de atención o una nota".

Se refiere, claro, a la conducta negativa de los hijos, y esto ¿En qué se traduce?: "A veces, tratamos casos en el mismo centro en el que el padre o madre ya es conocido porque ya tuvo problemas el año pasado con algunos profesores y esto lleva a que los profesores se planteen ante esa presión continua si cambiar su criterio profesional ante la profesión que ejercen", así lo ha afirmado Teresa Hernández Jimérez.

Presión en los casos más graves en forma de faltas de respeto, amenazas e incluso violencia física.

Daniel Gascón ha estado en 'La Tarde', también es padre e intenta no ser padre sobreprotector: "Siempre quieres protegerles y que no les pasen cosas malas, pero también es importante que se defiendan un poco y aprendan ellos mismos. Yo tengo tres y bueno a veces tenemos tanto tiempo que nos volcamos demasiado en los hijos y eso no es bueno, tanta atención".

En los años setenta, el 90% de los niños de seis a once años iba solo al colegio; ahora solo el 5%... Nuestro tiempo actual ¿tiene más peligros? o los padres ¿Tenemos más miedos?¿Quizá disponemos de más información?

La recomendación de una psicóloga

Ha estado Mercedes Sanz Septién en 'La Tarde' con Fernando de Haro,es madre de tres hijos. Dos mayores de 33 y 31 años, a los que crió muy seguido y como ella dice “educó de libro”, con manual. Con los primeros hijos, tenía menos tiempo, pero considera que era de más calidad. La educación de su tercer hijo, el pequeño, está ya basada más en la experiencia. Tiene 22 años y estudia arquitectura en la UFV: "Con mi hijo de 22 pues bueno, hay veces que soy una madre helicóptero pero es inevitable serlo porque si lo que queremos educar es personas que lleguen a ser adultas, que sean autónomos, hay que educarlos y si les sobreprotegemos no aprenderán tampoco".

Reconoce que en alguna ocasión ha sido “mamá helicóptero", pero en cuanto se ha dado cuenta, se ha reconducido. Los miedos están ahí, al menos hasta que ya se ve que los hijos son autónomos, y aún así, algunos permanecen.

Con el paso de los años y mirando a sus hijos mayores, se ha dado cuenta, que lo que ven y reciben en casa cala. Insiste en que es más importante lo que ven, que lo que oyen: "Lo que les has ido transmitiendo a través de esa escucha activa es una virtud y un aprendizaje que ahora ellos tienen", así lo ha aclarado Mercedes Sanz Septién.

Mercedes ahora está jubilada. Durante 36 años trabajó para la Fundación Mapfre. Ahora que tiene más tiempo participa en “Familias UFV”.

Silvia Álava es psicóloga y autora de libros como “Inteligencia emocional en familia”: "Es un error intentar facilitar todo a nuestros hijos, cuando deberíamos enseñarles a resolver los problemas en vez de facilitarlos. Si las situaciones de la vida se les complican y seguimos ahí facilitándoles todo no aprenderán y se bloquearán a la hora de intentar solucionar los problemas, por tanto, lo importante es acompañarles y no sobreprotegerles".