Una propietaria, obligada a vivir con un 'okupa' en su casa: "Tiene más derechos él que yo"

El cambio de la ley que promovió el Gobierno para proteger a los 'okupas' que entran en casas sin "intimidación y violencia" supuso una amenaza para los propietarios que se vieron indefensos ante una situación en la que no podían recurrir a las autoridades para recuperar su propiedad.

Pilar Cisneros ha entrevistado en 'La Tarde' de COPE a una de estas propietarios que tienen que mediar con la situación de que haya un 'okupa' en su casa, pero el caso de Eladio y María es una pesadilla aún peor, ya que tienen que convivir con él. El matrimonio decidió alquilar una de las habitaciones de su vivienda cuando la mujer fue despedida de su trabajo y con la llegada de Felipe, un inquilino ruso, comenzó su calvario.

En los inicios de la convivencia el huésped parecía el inquilino perfecto, pero pronto esta situación comenzó a torcerse. De origen ruso, su nombre en Google mostraba resultados de un espía ruso de la KGB, aunque el matrimonio no le dio más importancia. La cordialidad y los pagos puntuales fueron desapareciendo y en septiembre Felipe dejó de pagar el alquiler, enturbiando la relación y obligando a convivir al matrimonio con un 'okupa' dentro de su propia casa, en la habitación de al lado.

"Durante nueve meses era ideal. Culto, con idiomas, ha viajado, sabe de política, no daba guerra, muy limpio, pagaba muy bien, nos ayudaba, pero a finales de septiembre se pasa de una semana a un mes y el dinero no llegue", explica María sobre el momento en el que empezó su pesadilla.

María explica que la Justicia penal se pone a su favor y que la Justicia civil todavía no ha dicho nada porque la jueza está de baja. "Nos vemos impotentes", asegura María sobre la situación que están viviendo. La mujer comenta que conocidos le han sugerido que pague a una empresa de 'desokupa', pero explica que no está dispuesta a pagar, quiere hacer las cosas bien y que le parece inmoral. El trámite por lo civil lo comenzaron en diciembre y aún no se ha concretado nada. "Se supone que es por desahucio exprés, pero de exprés no tiene nada", critica.

"No puedo hacer nada, tiene más derechos él que yo", afirma la propietaria. Encima la justicia le ampara, él lo sabe e incluso asegura que Felipe le dice que tiene "la sartén por el mango" y que aunque intentó hablar con él con buenas intenciones para zanjar el tema de forma correcta él no entró en razón. Además, comenta que amenaza con denunciar a la Guardia Civil el robo de una cámara para coaccionarles.

En cuanto a los servicios de los que puede disponer en la casa, María explica que tiene derecho a todo, que antes lo usaba, pero que últimamente les evita porque "se ve que le da algo de vergüenza". La situación es insostenible y han tenido que instalar una cámara en la cocina y poner un cerrojo en su habitación por miedo: "No se puede vivir así".