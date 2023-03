Una carta que delata al pederasta de Lardero: "Hoy han desmontado su versión"

El 28 de octubre de 2021, el pequeño Álex de 9 años fue violado y asesinado en Lardero. Esta semana ha empezado el juicio contra José Luis Almeida, el acusado más conocido como el pederasta de Lardero.

Almeida declaró ayer lunes, y su intervención fue demoledora. El acusado culpó al menor y reconoció que aquel día había bebido mucho: “Yo no le forcé, fue todo colaboración”. Todas sus declaraciones la realizó en un tono impasible y ajeno a la atrocidad que cometió. El fiscal dejó claro al Jurado que el acusado está perfectamente, hace lo que quiere y puede evitarlo, pero no quiere. Esta mañana han declarado los policías locales que lo encontraron con el cadáver del niño, el jefe de la investigación y otros tres testigos.

Para conocer todos los detalles de este caso, Pilar Cisneros ha hablado con los dos colaboradores de 'La Tarde' expertos en sucesos e Interior: Cruz Morcillo y Pablo Muñoz.

Declaraciones del jefe de la investigación

El encargado de esta investigación es el teniente de la Guardia Civil, responsable del Grupo de Delitos contra las Personas, y Cruz Morcillo ha explicado su posición: “Fue el primer agente de Policía Judicial en llegar al escenario. Ha resultado que el niño fue engañado y que lo saben por el resto de críos que estaban allí”. Parece que el acusado persuadió al menor, le engañó diciéndole que le iba a mostrar una mascota en su domicilio, y el niño accedió. Cruz explica las pruebas que confirman esta versión: “Almeida sale de la casa y se sienta en un banco a observar. Según el teniente, estaba seleccionando a la víctima más vulnerable, le convence con un lenguaje entendible a un menor y consigue que le acompañe. Las cámaras lo acreditan”.





Destalles sobre el escenario del crimen

Pablo Muñoz ha expuesto los detalles del escenario que ha presentado el jefe de la investigación: “Las señales hablan de un estrangulamiento por la espalda, y de que el niño intentó defenderse pero no tenía posibilidad. Fue un desequilibrio de fuerzas, y recalcan la indefensión del menor. Estas han sido las palabras del encargado de la investigación: "No tuvo ninguna posibilidad ni capacidad de defensa desde que entra en el domicilio como consecuencia del engaño para ver a un perrito que no existía".

También hay evidencia de que la agresión sexual se produjo antes de la muerte por asfixia. La agresión, además, fue con fuerza, según se ve en las pruebas. Una muerte extremadamente violenta y una agresión sexual todavía más fuerte.

Desmienten la teoría del acusado

Ayer, Almeida trató de convencer al Jurado de que el niño estaba vivo aún y que él iba a pedir ayuda cuando lo encontraron con el cuerpo en brazos. Hoy han desmontado su versión, Cruz explica cómo lo han hecho: “Sí, en concreto el teniente ha asegurado que se ve por las pruebas la "precipitación" con que salió de casa después del hecho, dado que ni llegó a vestir del todo al menor y él se dejó la bragueta abierta. Bajó por las escaleras, porque, entendía que tenía más posibilidades de detectar si se encontraba con alguien que saliendo del ascensor. Además, llevaba las llaves del coche. La investigación fue una suma de testimonios, inspección ocular y todas las muestras que se recogieron”.

Una carta que delata

También se ha mostrado una carta que no se conocía hasta el momento. Tras las declaraciones de varios policías que acudieron al lugar de los hechos, y de uno de los padres que estaba allí, ha testificado el director de la cárcel de Logroño. Ha contado cómo Almeida entregó, en mano, una carta a un funcionario que llegó al director. La carta, que ha sido exhibida como prueba a petición de la fiscalía, comenzaba diciendo: "Soy el que ha matado al niño de Lardero, sé que no tengo perdón y siento el daño que he causado a la familia".

Con "todo respeto" se dirige al director de la cárcel diciendo que no tiene quien le "asista" y pidiéndole "ayuda". Esta carta la escribió después de estar en la cárcel de Segovia y el director ha explicado que él no "intervino porque vino ya en tercer grado". El juicio aún no ha terminado, seguiremos pendientes de la sentencia.