El tweet viral de un médico que denuncia que los pacientes no anulen su cita si no van a acudir

“Esta semana pasada no acudieron a su cita en esta consulta 31 pacientes. Si estos pacientes hubiesen anulado sus citas, usted podría haber sido atendido antes. El buen funcionamiento de la sanidad pública es responsabilidad de todos”.

Es el cartel que puso en la puerta de su consulta Rodolfo Castillo, médico de atención primaria del Centro de Salud “Antonio García” de Molina de Segura de Murcia. El objetivo era claro: dar un toque de atención a aquellos pacientes que no se toman en serio la sanidad pública, pero a la vez son los que después se quejan.

Lo ha hecho a través de su cuenta de Twitter, que ya cuenta con más de 700 retweets y 1.000 me gusta. En La Tarde, hemos hablado con él y ha reconocido que “el cartel es en realidad una plantilla que tiene en la consulta y que cada semana va cambiando según el número de pacientes que le fallen”.

Rodolfo decidió colgar la foto en sus redes, porque esta vez el número había batido récords. El método es sencillo. “Cada semana la cifra la borro con típex y pongo la de la anterior, pero me sorpendí, porque mis pacientes no suelen fallarme”.

No llamar para anular la cita supone perder una consulta completa. “Tengo al día 40 o 45 pacientes, además de las urgencias que se presentan...31 pacientes es un día entero de personas que no han podido ser atendidos, seguramente lo necesitarían y, finalmente, tuvieron que pedir cita dos o tres días después”.

Esto también supone un colapso de las urgencias, sobre todo en épocas como estas cuando rozamos el nivel de epidemia en lo que a gripe se refiere, pero no solo pasa en su centro de salud. “Con la repercusión que ha tenido este tweet me he dado cuenta de que también le pasa a otros compañeros de distintas Comunidades Autónomas que han puesto en marcha distintos mecanismo para llamar la atención de los pacientes”, añade.