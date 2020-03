'Tras la huella de Félix', el viaje al Ártico que nunca se acabó

Te vamos a hacer una pregunta que puede que te deje un poco helado, ¿serías capaz de pasar 10 días en el sur de Alaska y recorrer más de 150 kilómetros en un trineo tirado por dos perros? Mientras te piensas la respuesta, te adelanto que habría prueba gráfica de todo eso, porque en ese viaje te acompañaría un cámara. ¿Qué te parece la idea?

Bueno pues que sepas que no es una situación inverosímil que nos hayamos inventado, no, se trata del “Desafío Ártico 2020”, una expedición que sale desde Madrid esta madrugada y que pretende homenajear al gran Félix Rodríguez de la Fuente, pionero y divulgador de la concienciación medioambiental en España. La idea es hacer el recorrido que éste no pudo terminar por un accidente que le costó la vida un 14 de marzo de 1980. Detrás de la organización de esta expedición hay un “responsable” que se llama Manuel Calvo. Manuel ha hecho muchas cosas, pero él se auto-define como aventurero, una pasión muy inculcada en su familia. Su hijo es el explorador polar más joven de España.

¿QUÉ ES DESAFÍO ÁRTICO?

La VI edición consecutiva de “Desafío Ártico”, en la que se realizará la misma ruta que Félix Rodríguez de la Fuente recorrió en su última aventura a modo de homenaje. Esta expedición, que desde su primera edición se ha llevado a cabo en Groenlandia, este año hará su recorrido por Alaska para emular el recorrido que tenía previsto terminar Félix, truncado por un accidente que le costó la vida. Manuel Calvo, líder de la exploración que comenzará esta aventura a principios de marzo, cuenta con el beneplácito y apoyo de la familia de Rodríguez de la Fuente para llevar a cabo esta hazaña en nombre de este legendario personaje.

En honor a esta figura y todo lo que significó, “Desafío Ártico 2020” tiene como título “Tras la huella de Félix”, con la constante de seguir, como cada edición, con los objetivos de fomentar el deporte, concienciar sobre el cambio climático y difundir la historia y la cultura del perro. Manuel Calvo tendrá la misión de recorrer más de 150 kilómetros con dos perros de trineo desde Unalakleet hasta Shaktoolik (ambas en Alaska) durante diez días en un área del planeta con climas de frío extremo donde hay que extremar las precauciones y los cuidados con temperaturas en torno a los -25º C.