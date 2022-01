‘La Tarde’ de COPE viaja al corazón del negacionismo de Europa

El próximo martes, 1 de febrero, 'La Tarde' de COPE viaja al corazón del negacionismo en Europa. Fernando de Haro y Pilar Cisneros se trasladan hasta la ciudad italiana de Bolzano, capital de la región de Alto Adige, fronteriza con Austria, para descodificar los argumentos de un movimiento extendido en Europa.

COPE busca respuestas tras un año de vacunación en una zona que concentra el mayor porcentaje de ellos. ¿Qué pasa por la cabeza de un negacionista? ¿Hay espacio para una vida sin vacuna? ¿Se puede hacer vida normal con las restricciones actuales y en un país que a partir del mismo martes impedirá a los no vacunados el acceso a comercios salvo para adquirir productos esenciales?

Los gobiernos europeos siguen luchando contra este movimiento a pesar de las numerosas manifestaciones negando la existencia del virus y pidiendo la “libertad” de poder elegir o no vacunarse. En Austria, sin embargo, esta vacunación se convertirá en febrero obligatoria para los mayores de 18 años. No cumplir estas normas supondría multas de hasta 3.600 euros.

'La Tarde' de COPE viaja a un país en el que hasta 6 millones de personas no creen que exista la covid. Un país donde la razón pelea contra el populismo. El problema también se traslada a los trabajadores de los hospitales: solo en Bolzano, unas 700 enfermeras y 200 médicos están actualmente suspendidos porque no cumplen con la obligación de vacunación, COPE se adentra en ese mundo paralelo de los negacionistas que comienza en los chats de Telegram y que puede terminar en la UCI de un hospital. Allí la fotografía es muy clara: el 67% de los enfermos ingresados en estas últimas semanas no se habían vacunado.

En Italia los negacionistas no pueden viajar en transporte público, cenar en un restaurante o tomar un café en una terraza. 'La Tarde' de COPE habla abiertamente con negacionistas en Bolzano. Fernando de Haro y Pilar Cisneros tendrán la oportunidad de conversar con una abogada negacionista que está defendiendo a antivacunas en los tribunales, o con un profesor negacionista en una zona donde han surgido escuelas de padres que no quieren que sus hijos lleven mascarillas en las aulas o se sometan a las medidas contra los contagios.

Los comunicadores de COPE también hablarán con un excomandante del ejército negacionista, con un fotógrafo que ha retratado lo que se está viviendo en los hospitales, con enfermeras partidarias de las vacunas y acosadas por los negacionistas o con el director de un periódico de la ciudad que recibió una carta con una bala dentro por defender la vacunación.

