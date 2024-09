El supuesto teléfono de Renfe al que no deberías llamar si no quieres perder dinero: la estafa en la que muchos caen

Seguro que lo sabes, pero, conforme más utilizamos la tecnología, más posibilidades tenemos de caer en estafas de diferentes ciberdelincuentes.

Muchas veces, con las prisas, la necesidad de resolver algunos asuntos lo antes posible, y con pocos conocimientos, podemos caer en una estafa que haga que perdamos mucho dinero e incluso todos nuestros ahorros.

Esas vulnerabilidades son perfectamente aprovechadas por estos delincuentes, que harán cualquier cosa para robarnos y dejarnos sin nada. Por si eso fuera poco, nos deja con la sensación de que hemos sido terriblemente estúpidos por confiar y dejarnos llevar por algo que era una estafa.

Al menos, así nos lo cuenta nuestro colaborador Daniel Gascón, que fue engañado con una estafa en la que están cayendo muchos usuarios. “Fue una mezcla de torpeza y exasperación” comenzaba contando.

Europa Press Una persona usa un ordenador para comprar 'online'

Y es que quería comprar un billete de tren a Zaragoza, por lo que lo hizo a través de la página web de Renfe. Como había incidencias en la página, decidió buscar el número de teléfono de la compañía y comprar el pasaje de manera tradicional.

Google le dirigió a un teléfono de atención al cliente y este, a su vez, le redirigió a otro número. “Me salió un aviso que decía que no era uno de tarifa habitual. Estuve un rato hasta que me harté y no lo hice”.

Sin embargo, el daño ya estaba hecho.

En qué consiste esta estafa y cuál es el número

Daniel contaba que se había hartado de tardar tanto en comprar el billete por teléfono y que decidió no hacerlo. Sin embargo, como te decíamos, el daño ya estaba más que hecho.

Y es que ese número, lo que pretende es que estés por lo menos diez minutos hablando por teléfono, porque con ese tiempo, te llegan a cobrar hasta 30 euros. Se trata de un teléfono con prefijo 800, que está regulado con otro tipo de tarificación. Cuando te envíen a un teléfono con este prefijo, desconfía.

Ese teléfono no es de Renfe, y lo único que harán es cobrarte. Pero, ¿qué se puede hacer frente a esto? ¿Se puede denunciar?

RENFE Tren de media distancia en la estación de Huelva. RENFE (Foto de ARCHIVO) 27/6/2024

Enrique García es portavoz de consumidores y usuarios de la OCU, y explicaba que esto no es más que “un engaño, porque al final se simula que es el servicio de atención al cliente cuando no lo es, sirve para derivar a un teléfono de tarificación adicional, te engañan y cobrando una cantidad limitada a 30 euros por llamada” decía.

“Denunciamos desde la OCU pero hasta el momento esta gente campa a sus anchas, se aprovechan de esa necesidad” aseguraba.

Qué hacer frente a este timo

La buena noticia es, como explicaba Enrique García de la OCU en 'La Tarde', se puede denunciar esta estafa. “Sí se puede denunciar porque la cuestión es la simulación de un servicio, no se corresponde con la veracidad. Sale ese número y te das cuenta de que no estás llamando a esa compañía, sino a un tercero que te cobra” explicaba.

Eso sí, tú mismo puedes prevenir este engaño, no confiando en este número de teléfono, ni en sus artimañas si ya has llamado. Y es que “es intencionado que los agentes que te atienden sean torpes, lentos y amables a la vez. Hay una duración máxima y lo hacen para prolongar la llamada” explicaba.

Y dejaba una reflexión final que deberíamos tener en cuenta para cualquier operación tecnológica y digital: “la tecnología tiene esa parte negativa”.