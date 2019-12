Silvia, española en Gales: "No sabemos qué va a pasar con nuestros derechos a partir de mañana"

Desde las 7 de la mañana están votando los británicos es unas decisiones decisivas para el Reino Unido y el resto de la Unión Europea porque de su resultado dependerá como se producirá el Brexit.

¿Pero que pasará a partir de este viernes con los derechos de los no británicos europeos que viven en el reino Unido muchos de ellos españoles?

Miles de españoles viven con preocupación el resultado de unas elecciones en las que según los sondeos el conservador Boris Jonson partidario de un Brexit, duro, sin acuerdo, rápido y como sea pero cuantos antes mejor tiene todas las de ganar frente al laborista Jeremy Corbyn, que parece que, no sabe no contesta con respecto al brexit, que esa es otra siempre nadando entre dos agua y con indecisión y que en ningún caso ha planteado revertir la salida del Reino Unido de la UE. Corbyn empezó la campaña claramente por detrás en las encuestas pero ha recuperado terreno en los últimos días con su ambicioso plan de inversión en el ámbito social y cultural.

Con este panorama, ¿cómo viven esta jornada electoral los españoles residentes en las islas británicas?

Silvia González llegó en 2015 junto con su marido por motivos de trabajo. Vive en Newport, en Gales, al sudeste del Reino Unido.

Desde el principio vio los peligros que traería consigo el Brexit y lejos de quedarse quieta fundó el movimiento “The 3 Million” para defender a los ciudadanos de la UE que viven en Reino Unido.

Este jueves Silvia ha llegado al trabajo a las 8 de la mañana, según ha contado en La Tarde, y se ha "sorprendido" porque "la gente ya había ido a votar de camino al trabajo". "La gente se lo ha tomado bastante en serio". Había "colas en la salas de votación". "Parece que la participación va a ser muy alta", contaba Silvia en los micrófonos de COPE.

Incertidumbre es la palabra que más cunde entre los europeos residente en Reino Unido, que tiene varios miedos: "En qué se quedan nuestros derechos, qué garantías vamos a tener y cuál va a ser nuestro futuro a partir de entonces".

Desde The 3 million, explica Silvia, la crítica principal al Gobierno británico es que "en estos tres años y medios, pese a las promesas, la garantía real de nuestros derechos no ha sido tal, y la promesa incial de la campaña para la salidad del Reino Unido liderada por Boris Johnson, que prometió que nuestra situación no iba a cambiar, no se ha plasmado en una realidad". "Hay una incertidumbre muy grande sobre nuestro futuro", insiste. .

La plataforma The 3 million nació "espontáneamente" después del referéndum. "Nació como una plataforma de información y evolucionó hasta convertirse en una plataforma que diera voz a nuestros derechos, para contar nuestros problemas. Hemos hecho de intermediarios".

Para esta española en Gales, "si el Reino Unido va a salir de la UE es fundamental que sea a través de un acuerdo", y recuerda que durante el tiempo que ha sobrevolado en el ambiente la posibilidad de que hubiese habido una salida sin acuerdo, se enfrentaban a "una situación catastrófica".

Por ello, han "luchado" para que hubiese un "acuerdo negociado". "Si hay voluntad de que el acuerdo salga adelante, el sistema que han implantado para otorgarnos el estatus de inmigración a los residentes en este país, está hecho de tal manera que hay bastante lagunas y puede que en el futuro pueda cambiar", sostiene. Solo el Partido Laborista ha incluido "un reconocimiento automático de nuestros derechos, que no se haga una aplicación que pueda verse rechazada. Es un paso más de lo que propone el actual Gobierno".

Pero "no sé lo que va a pasar a partir de mañana", lamenta Silvia González.