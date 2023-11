Sergio Dalma, en 'La Tarde': "La música es un refugio para distraernos y ser un poco más felices"

Es una de las voces por excelencia de nuestro país. Sergio Dalma ha pasado este viernes por los micrófonos de 'La Tarde' para presentar su nuevo disco, 'Sonríe porque estás en la foto'.

Un nuevo álbum, ha asegurado, que transmite "cómo me siento en este momento, de poder dar a conocer un trabajo y transmitir un mensaje tan optimista". Dalma ha agregado que este espíritu "es una actitud ante la vida", especialmente por "lo que estamos atravesando a nivel mundial". A su juicio, "la música es un buen refugio para distraernos y ser un poco más felices".

Dalma ha asegurado que los tiempos están cambiando y ha recordado sus inicios en la música: "Yo crecí o empecé en esto con aquel casete, el vinilo". Ahora, ha dicho, "consumes la música de otra forma". A día de hoy "tienes al alcance unas plataformas de música increíble y las redes nos han marcado otra forma de vida, de consumir el día a día, pero ni mucho menos pienso que lo anterior fuera mejor". No obstante, no lo ve como una amenaza: "Uno se tiene que adaptar y no le queda otra si quieres estar actualizado".

"Yo tengo mi estilo muy claro"

Con los cambios tecnológicos también han llegado nuevos estilos musicales, como el rap, el trap o incluso el reggaeton, todos ellos muy populares entre los jóvenes. ¿Podíamos llegar a ver algún día a Sergio Dalma probarse en el marco de alguno de estos estilos? "No me vais a ver porque yo lo hago fatal", ha dicho contundente.

"Hay mucha gente, es una generación que lo lleva innato", ha agregado. Así las cosas, ha confesado que su intención no es llegar "a un público joven porque ellos lo hacen muy bien. Yo tengo mi estilo muy claro y algo maravilloso que creo que todo el mundo lo persigue: convertirse en un clásico. Eso es señal de veteranía y de paso de los años", ha asegurado.