Semana Santa sin procesiones en Nicaragua: "La dictadura las prohíbe para desquitarse de la Iglesia Católica"

El sonido de las procesiones no se han podido escuchar esta Semana Santa en la ciudad de León, en Nicaragua. El Lunes Santo procesiona San Benito, y es que el Lunes Santo coincide con el día del santo y, una vez más y ya van varias en los últimos años, no se han podido celebrar procesiones. No solo en León, en Nicaragua, sino en todo el país. En todo el país las procesiones han estado y están prohibidas.

Marta Patricia, abogada que está exiliada y que está estudiando sistemáticamente la persecución que sufre la Iglesia Católica en Nicaragua, explica este Viernes Santo en La Tarde que todas estas prohibiciones que hace “la dictadura sandinista” son “en contra de la Iglesia Católica y en contra de todos los laicos que estaban emocionados, esperando esta Semana Santa para pagar las promesas que han venido realizando toda su vida”.

El cardenal Leopoldo Brenes oficia la misa del Domingo de Ramos, en el inicio de las festividades religiosas de Semana Santa / EFE









Por qué Nicaragua prohíbe las procesiones



Según explica la abogada a Fernando de Haro, el motivo por el que el gobierno nicaragüense prohíben estas salidas en Semana Santa es porque “ni tienen el control ni las organizan”. “Pero también para desquitarse de la Iglesia Católica, que lo único que hace a través de la homilías y el Evangelio es estar señalando al régimen sandinista las arbitrariedades que cometen incansablemente”, subraya

Así, explica que, como la dictadura “no ha logrado que los sacerdotes y los obispos se arrodillen a los caprichos y delitos que ellos comenten”, el gobierno “se venga de esa manera”. Y es que la procesión de San Benito del Lunes Santo recorre más de 30 cuadras en la ciudad de León y es una de las más esperadas cada año, pero en total son 4.800 procesiones que están siendo prohibidas en esta Semana Santa y Cuaresma 2024.

“Este año hemos calculado más de 4.000 policías que están vigilando las iglesias”, lamenta Marta Patricia. Y es que, recuerda, este Domingo de Ramos los policías llegaron minutos antes de que empezaran las actividades en las capillas, y se fueron después de que finalizaran las actividades.

“El cura u obispo que no acate este mandato puede sufrir torturas o amenazas, y es que los sacerdotes saben que si salen, pueden llevarse presos a los laicos”, concluye.





Ya ocurrió en 2023

Pero no se trata de este año sólo. Ya el pasado 2023 el cardenal nicaragüense, Leopoldo José Brenes Solórzano, expresaba en Domingo de Ramos su alegría por la masiva asistencia de católicos a los templos durante Semana Santa, después de que las autoridades de su país prohibieran a la Iglesia católica celebrar las procesiones en las calles. "Me alegro porque los informes, los comentarios que he recibido de los sacerdotes, de sus parroquias, (es que en) toda la liturgia, nuestros templos han estado prácticamente llenos", ha afirmado Brenes, también arzobispo de la archidiócesis de Managua, durante su homilía en la misa de Pascua.

#Nicaragua: Llamamos al Estado a permitir la celebración de procesiones religiosas: su prohibición generalizada viola la libertad religiosa, que exige que todas las personas puedan ejercerla individual y colectivamente, tanto en privado como en el ámbito público. — OACNUDH (@OACNUDH) April 6, 2023









El jerarca indicó que los católicos nicaragüenses vivieron la Cuaresma con "altibajos, pero al final aquí estamos". El Gobierno que preside Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, a través de la Policía Nacional, había prohibido a la Iglesia sacar la imágenes de los santos a las calles desde el febrero anterior, cuando no les autorizó celebrar las procesiones de viacrucis durante la Cuaresma.