¿Sabes lo que es un "small talk"?: Mónica Pérez de las Heras te explica sus ventajas

El metro, una estación de tren o el supermercado son un escenario perfecto para hablar con una persona que no conoces. De hecho seguro que más de una vez te ha pasado y no te ha salido mal, sino que te has llevado una grata sorpresa. Los británicos lo llaman 'small talk' y son conversaciones que tenemos en un periodo breve de tiempo con personas desconocidas sobre temas intrascendentes. Cada vez nos cuesta más empezar una conversación con un desconocido. Se lleva el individualismo, el métete en tus cosas y el ir enfrascados en la pantalla del móvil.

Daniel Gascón, escritor y columnista que nos acompaña cada lunes, miércoles y viernes a esta hora. le explica a Pilar Cisneros en 'La Tarde' la importancia de hablar con desconocidos y tener conversaciones intrascendentes: "En la vida con las prisas es complicado, parece siempre que vas a molestar o que te van a molestar y hay ejemplos de incomodidades, y ayer me preguntaron direcciones pero claro había cosas que ahora con el móvil podemos buscar una dirección o la hora entonces reduces el hablar con la gente".

También ha estado Mónica Pérez de las Heras, experta en oratoria y autora del libro 'Habla con extraños' y fundadora de la Escuela Europea de Oratoria, dice que hay factores que influyen en que el "small talk" está en peligro de extinción: " Por una parte, la tecnología nos ha ayudado a hablar con muchísima gente de otros sitios pero claro, ahora estamos aislados del planeta con los auriculares, escuchando música o un podcast y claro, en este libro digo que es súper importante ese contacto con extraños para todo, para lo personal y lo profesional, porque, por ejemplo, cómo vas a dar una charla delante de tantas personas si no te atreves ni a hablar con un extraño".

A veces incluso se utiliza la tecnología como una excusa: "Es verdad que te puede pasar que en un avión o un tren puedes hablar con una persona y alomejor es muy pesada, el "small talk" también tiene sus riesgos. Pero incluso los más jóvenes ya no quieren ni hablar por teléfono porque con un whatsaap les basta. Pero hay que seguir socializando porque te puede venir bien y es que la mayor parte de las veces sale una parte positiva".

Mónica Pérez de las Heras habla de los beneficios psicológicos que tiene: " Hoy en día casi todos los profesionales tienen que hablar en público y es que la mayoría de las charlas que puedes tener con los taxistas por ejemplo son buenas, porque son temas amables, conversaciones con sonrisa, no va a ser nada polémico".

Mónica Pérez defiende que la gente no es tan áspera como pensamos lo que pasa es que a veces tienen los mismos miedos que tenemos nosotros, aunque también es verdad que hoy es difícil abordar a alguien por la calle sin exponerse a recibir una mirada reprobatoria o un escaneo de arriba a abajo.

Y es que aunque a priori nos cueste relacionarnos con extraños, lo cierto es que es una excelente herramienta para trabajar la timidez, la vergüenza, la escucha activa, la empatía e incluso mejora nuestra capacidad de hablar en público.