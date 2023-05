Recibe una oferta de trabajo en Ibiza y alucina con lo que encuentra al llegar: "No se podía ni respirar"

El problema de la vivienda es una cuestión que preocupa muchísimo a la sociedad española, en especial a los jóvenes. Ya no solo la compra, sino el propio alquiler del inmueble. En Baleares es donde la situación es más grave y se tienen que tomar medidas desesperadas para poder adquirir una vivienda. Kenia es una profesora de Mallorca a la cual le aparece una oferta de trabajo de sustituta en Ibiza. Debe aceptar la plaza, ya que, de no hacerlo, perdería su alto puesto en las listas de cara a un futuro trabajo y tendría una penalización de 2 años sin poder acceder a ellas. La solución fue dormir 5 meses en un coche.

Aceptó la plaza y sabiendo la dificultad a la hora de encontrar piso por esta zona, se llevó con ella su coche para dormir en él, para así poder buscar piso con más tranquilidad. Ha asegurado en 'La Tarde' que "fue una medida desesperada para una situación desesperada". Ha explicado que decidió con su pareja que se iría a dormir al coche 2 o 3 días para darse margen y poder buscar con más facilidad un inmueble en condiciones.

Ha asegurado que el primer día buscó por todos lados y se asustó al conocer la cruda realidad: "Era todo carísimo". Tuvo que pernoctar durante varios días en el Hospital de Can Misses, lugar que estaba 24 horas vigilado. Ante su sorpresa, descubrió que ya había 7 u 8 personas en su misma situación: "Había policías y gente de hostelería." Ha confirmado que es imposible encontrar una habitación o incluso la posibilidad de compartir piso es bastante remota. Ha asegurado que le pedían 1000 euros para compartir habitación y en el caso de querer un piso completo, el precio ascendía a 1600 euros.









Kenia ha afirmado las nefastas condiciones en las que se encontraba durmiendo en el vehículo. Ha afirmado que había muchísima humedad y todo fue muy duro: "Era incomodísimo y no se podía casi ni respirar". Su familia le pidió que se rindiese y volviese a casa, pero no podía quedarse 2 años sin trabajar, ya que tiene 2 hijos, un bebe de 1 año y dos meses y otro de 2 años.

5 meses se pasó la joven profesora buscando y sin encontrar nada. Se encontraba "deprimida y sin ganas de hacer nada". En febrero encontró media habitación ilegal, un pequeño cuarto para dos personas por 490 euros, "Nos separaba un biombo", ha confirmado Kenia. Ha afirmado que pasa lo mismo en todas las Islas Baleares: "Ibiza es tremendo y en La Palma no consigues nada por menos de 1000 euros. Hace unos años estaban en 300 y 400 euros y la pandemia lo ha triplicado".

La profesora ha revelado cuál cree que es la solución y quiénes son los culpables: "La solución parte de los propios ciudadanos, los que tienen casas en alquiler se aprovechan de las desgracias de sus compañeros de barrio". Ha afirmado que no es normal que gente con alto poder económico tenga cinco pisos y se lleven un sobresueldo de 5000 euros y estafes a 5 familias: "No es justo para nadie".

El caso de Álex

Alex es profesor inglés de primaria. Él es de Palma y le ofrecieron trabajo en la ciudad de Formentera. Ha asegurado que cogió el trabajo porque, de no hacerlo, recibiría una penalización de 2 años sin poder enseñar. Estuvo a punto de dormir en una tienda de campaña. Ha afirmado que se encontró pisos con precios totalmente desorbitados: "Había pisos de 4000 euros de 2 habitaciones".

El metro cuadrado en Formentera es de 9000 euros y ha afirmado que no puede irse, ya que no tener casa no te exime de la penalización. Ha asegurado que está totalmente desamparado por las instituciones públicas.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado









Piensa que la solución es que en Formentera debería haber un parque de viviendas públicas para servidores públicos y que los propietarios de Formentera abran los ojos. El profesor de inglés ha afirmado: "Los médicos y bomberos no tienen casa y no pueden trabajar allí". Ahora es jardinero y no va a pedir más la plaza de profesor ni en Formentera, Ibiza: "No vuelvo a pasar por eso". Ha asegurado que compañeros suyos han pedido la baja por depresión: "Prefiero seguir trabajando de jardinero".