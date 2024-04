Desde hoy hasta el 1 de julio de 2024: es el plazo que tenemos los contribuyentes para presentar la Declaración de la Renta de este año. Eso sí, hay quien ya hecho los deberes, porque solo en la primera mañana de la campaña, la Agencia Tributaria ha recibido 765.000 solicitudes de contribuyentes.

En cualquier caso, no te agobies porque todavía quedan bastantes semanas por delante hasta que finalice el plazo. Eso sí, hay varias fechas que tienes que tener en cuenta y que vamos a repasar con nuestro profesor de Economía, Fernando Trías de Bes, que nos explica las fechas clave en La Tarde.

Varias personas son atendidas en la Agencia Tributaria para presentar la declaración de la renta





Para empezar, tenemos que diferenciar entre la atención telefónica y la presencial, que tienen fechas muy diferentes. "Si vas a hacerla telefónica, recomiendo que sean situaciones sencillas, como mucho vivienda, hijos, pero que no sea muy compleja, porque el asesor te va a ayudar con los temas más habituales. Si quieres explorar a fondo, mejor irte a una gestoría. Ellos te ayudan bien a completarla" explicaba.

"Cuando quieres una atención siempre es con cita previa, son muchos los que quieren ser atendidos y se desesperarían. Hay que pedir cita previa para modalidad telefónica (a partir del 29 abril a 28 junio) y presencial (a partir del 29 de mayo y dan citas a partir del 3 de junio)" expresaba.

La razón por la que recomienda hacer sí o sí la declaración de la renta

Lo cierto es que en esta campaña de la renta, son muchos los que saben que, en cualquier caso, no piensan hacer la declaración de la renta. Y no por rebeldía, sino porque no están obligados a partir de ciertas cifras.

En este caso, si ganas (de un solo pagador) menos de 22.000 euros anuales, no tienes obligación de declarar. Pero, ¿es eso bueno? ¿Es mejor no hacerlo solo por ahorrarnos un trámite? Es a lo que responde Trías de Bes, que explica que, su recomendación es "siempre hacerla. Es absurdo no hacerla" decía.





Pero, ¿por qué es absurdo? Pues por la razón de evitarte problemas a futuro. "Porque aunque te salga a pagar mejor declarar, que no te vengan a reclamar" empezaba diciendo.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"Todo lo que son declaraciones impositivas dejan constancia que en el futuro puedes necesitar acreditar, para préstamos o créditos. Mejor hacerlo porque acreditan tu actividad como persona física a nivel de impuestos" explicaba.

Las novedades de este año en la campaña de la renta

Otro caso que afecta a muchos contribuyentes - sobre todo para los que están obligados a presentar la declaración si ingresas más de 22.000 euros-, es ¿qué ocurre si tienes, por ejemplo, dos pagadores?

"Quien solamente tenga rentas de trabajo y no otros conceptos se mantiene el límite para declarar en los 22.000 euros anuales, porque ya se entiende que el sistema de retenciones prácticamente le hace una liquidación con esas rentas de lo que le resultaría presentarla y entonces digamos es un alivio, salvo que tenga deducciones por arrendamientos o por cualquier otro motivo. Cuando se tienen dos pagadores ya no se tiene el mismo sistema de retención, por ejemplo, podría ocurrir que un pagador le pagara una empresa 10.000 euros y otra 12.000 en total son los 22.000 euros", explica, "ninguna retendría y entonces esto le determina la obligación de presentar la declaración de la renta, aunque esté dentro de los 22.000 euros" decía en La Mañana Fin de Semana José María Mollinedo, secretario general de los Técnicos de Hacienda Gestha.

¿Qué ocurre si esas dos empresas le pagan menos de 15.000 euros entre las dos? "Ya no hay obligación de declarar".